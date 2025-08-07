Ucrania: Putin dice sí a cumbre con Trump, no a Zelensky

En cierta medida, algunas fuentes de la Casa Blanca, citadas por The New York Times (NYT) y Politico, reiteran el compromiso de Zelenski: el magnate solo aceptará reunirse con Putin -afirman- si el líder del Kremlin también se reúne con su homólogo ucraniano.

"A propuesta de Estados Unidos, se acordó básicamente una reunión entre los presidentes Putin y Trump", declaró el asesor de política exterior ruso, Yuri Ushakov, que asistió a la reunión presencial de tres horas en el Kremlin, el miércoles, entre el líder moscovita y el enviado estadounidense, Steve Witkoff.

"Ahora, junto con nuestros colegas estadounidenses, estamos iniciando los preparativos concretos", añadió Ushakov. "Se consideró la opción de celebrar la cita la próxima semana, y somos bastante optimistas al respecto", añadió el representante del Kremlin.

El miércoles, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, certificó que Trump "está disponible para reunirse tanto con el presidente Putin como con el presidente Zelenski".

El magnate reconoció que "existe una buena posibilidad de juntarse con Putin".

De acuerdo con el secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio, aún queda mucho trabajo por delante para la cumbre ruso-estadounidense, que sería la primera desde la de junio de 2021 entre Putin y Joe Biden. En cierto modo, según Ushakov, "la sede también se ha acordado en principio" y se anunciará "más adelante".

Al recibir al presidente emiratí, Mohamed bin Zayed al-Nahyan, en el Kremlin, Putin enunció que Emiratos Árabes Unidos sería uno de los lugares más adecuados para albergar la cumbre. "Tenemos muchos amigos", enfatizó el líder ruso, "dispuestos a ayudarnos a organizar eventos de este tipo. Uno de esos amigos es el presidente de Emiratos Árabes Unidos".

Respecto a la posibilidad de una cumbre tripartita que incluya a Zelenski, Putin aclaró que está aún "lejana para crear las condiciones" para un tal encuentro.

Moscú sostuvo reiteradamente que una reunión presencial entre Putin y Zelenski debería tener lugar al concluir las conversaciones de paz.

Ushakov declaró que, en la cita del día anterior, Witkoff solo había "mencionado" la hipótesis de una cumbre ruso-ucraniana, pero que "la parte rusa decidió no hacer comentarios al respecto".

El Kremlin no hizo ninguna referencia al vencimiento, en estas horas, al ultimátum de Trump a Putin para que pusiera fin a las hostilidades, ni la posibilidad de que, de no cumplirse, el presidente estadounidense recurra a sanciones contra Moscú.

Acerca del tema del conflicto, la conversación entre Putin y Witkoff fue "pragmática y constructiva", comentó Ushakov, quien señaló que "se consideraron ideas para un mayor trabajo conjunto".

Zelenski, quien mantuvo consultas telefónicas con el canciller alemán, Friedrich Merz, el presidente francés, Emmanuel Macron, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, especificó que "Europa debe participar" en las negociaciones para poner fin al conflicto en curso en el continente.

"La postura de Europa es clara", intentó tranquilizarlo von der Leyen. "Apoyamos plenamente a Ucrania y seguiremos desempeñando un papel activo para garantizar una paz justa y duradera". El portavoz del gobierno alemán, Stefan Kornelius, enfatizó que, en su conversación, Merz y Zelenski "convinieron en mantener el diálogo con los socios europeos y Estados Unidos" y que "el canciller confirmó su apoyo al presidente ucraniano".

