Ucrania: Putin llamó a Modi por reunión con Trump

La reunión aún no tiene fecha ni lugar, pero el Kremlin ha asegurado que el esperado encuentro presencial entre los líderes de las dos mayores potencias nucleares del mundo podría tener lugar la próxima semana.

Según la prensa rusa, Putin llamó, además de al presidente chino Xi Jinping, a Modi para informarle sobre las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra de tres años y medio en Ucrania.

Según la agencia de noticias estadounidense Bloomberg, Washington y Moscú están trabajando en una propuesta que permitiría a Rusia conservar el territorio conquistado, incluyendo la península de Crimea, anexionada ilegalmente en 2014, y el este de Ucrania.

De esta forma, Kiev cedería las provincias de Donetsk y Lugansk, y Moscú detendría la ofensiva en las regiones de Zaporiyia y Jersón, en las actuales líneas del frente. (ANSA).