Ucrania: Putin, Moscú hace lo posible por frenar la guerra

"Dicen que nosotros empezamos la guerra, y olvidan que ellos mismos la iniciaron en 2014 cuando empezaron a usar tanques y aviones contra la población civil del Donbás. Fue entonces cuando comenzó la guerra, y estamos haciendo todo lo posible para detenerla", declaró Putin durante una reunión con empleados de empresas de la industria nuclear rusa.

En referencia a su cita en Alaska con Donald Trump, Putin afirmó: "Tuvimos una reunión muy positiva, significativa y franca con el presidente estadounidense, Donald Trump".

"El ascenso de Trump marca la luz al final del túnel en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos", opinó el mandatario ruso citado por la agencia Tass.

Moscú "espera restablecer plenamente las relaciones con Estados Unidos", agregó. (ANSA).