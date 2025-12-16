Ucrania: Putin no cede sobre el Donbás y rechaza la tregua por Navidad

El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguei Ryabkov, afirmó que un acuerdo está "en el umbral". Pero a juzgar por el contenido, o mejor dicho, por lo que se conoce, es difícil comprender el origen de este optimismo.

Desde los territorios hasta la presencia de tropas de la OTAN y el uso de activos rusos, parece que aún quedan muchos asuntos sin resolver. E incluso antes de recibir las propuestas sobre lo acordado en Berlín, el Kremlin se muestra reticente.

La participación de países europeos en las negociaciones entre Ucrania y Estados Unidos "no suena bien" en cuanto a los resultados que Moscú pueda aceptar, advirtió el portavoz Dmitry Peskov.

También existe incertidumbre acerca de los contactos en curso entre Washington y Moscú. Trump respondió afirmativamente a los periodistas que le preguntaron si había hablado recientemente con Putin. Sin embargo, el Kremlin aclaró que no se había producido ninguna conversación telefónica entre ambos presidentes desde aquella, revelada, el 16 de octubre.

Empero, Moscú rechazó cualquier sugerencia de tregua, ni siquiera para Navidad. "Queremos la paz, no una tregua para que Ucrania tenga un respiro y se prepare para la continuación de la guerra", declaró Peskov.

Tras salir de Berlín después de reunirse con estadounidenses y europeos, Zelensky anunció que las propuestas negociadas se ultimarían en los próximos días y se remitirían a Moscú. Sin embargo, admitió que "aún existen posiciones diferentes" sobre el futuro de los territorios reclamados por Rusia.

El portal Axios informó que representantes estadounidenses y ucranianos se reunirán de nuevo en Miami, probablemente durante el fin de semana, para estudiar el asunto en mapas, con la presencia de personal militar.

No obstante, los comentarios de Moscú al respecto son poco alentadores. "No podemos ceder en absoluto" en las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia, Jersón y Crimea, declaró Ryabkov en una entrevista con ABC News.

Mientras tanto, el líder ucraniano declaró que Kiev "no reconocerá" ni siquiera el Donbás, concretamente las regiones de Donetsk y Lugansk, como territorio ruso, "ni de iure ni de facto".

Luego está la cuestión de las garantías de seguridad occidentales a Kiev. Moscú se abstiene de emitir un dictamen, a la espera de un texto que aclare si pretende extender el Artículo 5 de la OTAN a Ucrania.

Sin embargo, respecto al despliegue de una fuerza multinacional liderada por Europa, en la que Italia no pretende participar con sus propias tropas, Rusia es muy clara.

"No respaldaremos, aceptaremos ni nos conformaremos con ninguna presencia de tropas de la OTAN en suelo ucraniano", enfatizó Ryabkov, aclarando que la oposición también se refiere al posible despliegue de fuerzas de los países miembros de la Coalición de los Voluntariosos.

Ante estos acontecimientos, fuentes europeas en Moscú creen que aún no está claro si Rusia decidió realmente continuar con esta negociación, aunque siguen de cerca su progreso.

Además, está la cuestión del uso de los fondos rusos congelados, que se abordará en el Consejo Europeo el jueves. El Kremlin avisó de una dura reacción ante su posible uso para seguir financiando a Ucrania, calificándolo de "robo".

En tanto, Estados Unidos, en su plan original de 28 puntos, apunta 100.000 millones de euros de estos fondos a financiar la reconstrucción, en beneficio de las empresas estadounidenses, para las que quería reservar al menos el 50% de los pedidos. Y el pasado lunes, en Berlín, representantes ucranianos también se reunieron con directivos de Blackrock, la mayor firma de inversión del mundo. (ANSA).