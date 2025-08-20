Ucrania: Putin no se detiene, ataques en Sumy y Odesa

Mientras Varsovia afirma que un dron ruso se estrelló (aparentemente sin causar heridos) en un campo de maíz en Polonia, Kiev informa de nuevos ataques con drones y misiles. En Kostiantynivka, en la región de Donetsk, devastada por la guerra, el gobernador acusa a las tropas invasoras rusas de lanzar ocho cohetes contra la ciudad, matando al menos a tres personas e hiriendo a otras cuatro.

Sin embargo, según las autoridades ucranianas, al menos seis civiles han muerto en incursiones militares rusas en el sur y el este del país en las últimas horas.

En la región nororiental de Sumy, al menos 14 personas resultaron heridas en un bombardeo nocturno, incluidos tres niños, según el gobierno ucraniano, que informa de viviendas destruidas o dañadas y también informa de que un ataque cerca de Odesa impactó en una gasolinera.

La primera ministra Yulia Svyrydenko acusa al ejército ruso de "atacar las casas de las familias y a sus hijos dormidos". El presidente Volodimir Zelensky vuelve a pedir nuevas sanciones contra Moscú. Mientras tanto, el gobernador de la región rusa de Bryansk acusa a las fuerzas ucranianas de atacar un camión con un dron, matando a una persona e hiriendo a otra.

Por su parte, el ministro de Defensa de Varsovia acusa a Moscú de "provocación" por un dron que, según su gobierno, se estrelló en una zona rural polaca cerca de la aldea de Osiny, a unos 100 kilómetros de la frontera oriental con Ucrania.

"Una vez más, nos enfrentamos a una provocación de la Federación Rusa con un dron ruso", declaró Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, citado por la prensa internacional. Por su parte, el general polaco Dariusz Malinowski lo describe como "un dron señuelo, desarmado pero equipado con una ojiva autodestructiva". Y, según The Guardian, no está claro si se trató de una violación deliberada del espacio aéreo polaco o de un fallo de un dron que atacaba Ucrania.

Según el periódico inglés, el ejército polaco había declarado previamente que, en su análisis preliminar de las grabaciones de radar, no se registró ninguna violación del espacio aéreo anoche ni por parte de Ucrania ni de Bielorrusia.

También se especuló que la explosión fue causada por un trozo de un viejo motor de hélice.

Moscú no ha emitido comentarios al respecto. Mientras tanto, las tropas invasoras rusas continúan su agresión contra Ucrania. Según declaraciones —que no pueden confirmarse— del Ministerio de Defensa ruso, las fuerzas del Kremlin han tomado el control de la aldea de Novogeorgivka, en la región de Dnipropetrovsk, y de las aldeas de Sukhetske y Pankivka, en Donetsk. (ANSA).