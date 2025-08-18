Ucrania: Putin quiere el Donbás y a Kiev fuera de OTAN

```html

Dos cosas sobre todo: el control de Rusia sobre todo el Donbás y la garantía de que Kiev permanecerá fuera de la OTAN.

El líder del Kremlin pidió en la cumbre de Anchorage al jefe de la Casa Blanca la retirada de los militares ucranianos de las regiones sudorientales de Donetsk y Lugansk (el Donbás), en parte ocupadas por las tropas de invasión rusas (la de Lugansk está casi completamente ocupada), proponiendo congelar la situación en el frente en las otras dos provincias ucranianas parcialmente ocupadas e ilegalmente reclamadas por el Kremlin: las meridionales de Jerson y Zaporiyia.

Rusia, a cambio, podría devolver a Kiev algunos territorios ocupados en las regiones nororientales de Járkov y Sumy: se trataría, sin embargo, de aproximadamente 440 kilómetros cuadrados, frente a los 6600 que las fuerzas ucranianas controlan en el Donbás.

Hasta ahora, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, respondió con un rotundo "no" a la posibilidad de ceder el Donbás a Rusia. Y lo hizo subrayando el valor estratégico de esta zona, donde se combate desde 2014 y se considera que Kiev tiene importantes estructuras defensivas.

El presidente ucraniano teme que una cesión de este tipo pueda abrir las puertas a una nueva ofensiva rusa en el futuro.

Y precisamente este es uno de los temas centrales de las conversaciones en la Casa Blanca entre Trump y Zelenski.

Pero otra cuestión es la de las "garantías de seguridad" para Kiev.

Según el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, Putin habría manifestado su disposición a discutirlo, incluso sobre la posibilidad de implementar una especie de artículo 5 al estilo de la OTAN, que establece el principio de defensa colectiva de los países miembros, pero sin que Ucrania entre en la Alianza Atlántica.

Por último, Moscú también buscaría un alivio de las sanciones impuestas por Occidente y el reconocimiento oficial de Crimea como rusa.

Putin también desearía que el ruso se convirtiera en un idioma oficial en Ucrania y pediría medidas que garanticen la "seguridad de las iglesias ruso-ortodoxas".

En Alaska, el presidente ruso también repitió su vaga fórmula sobre las "causas profundas" de la guerra, una referencia considerada no tan velada a las pretensiones de su régimen de reducir las fuerzas militares ucranianas. (ANSA).

