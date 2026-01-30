Ucrania: Putin reduce la tregua, "sólo en Kiev y hasta el domingo"

De hecho, el presidente estadounidense, según precisó el portavoz Dmitry Peskov, pidió una suspensión de los ataques sólo contra Kiev, que se prolongará hasta el domingo, cuando se espera la reanudación de las negociaciones de paz en Abu Dabi.

Pero Trump, una vez más, dijo que tenía confianza.

Putin y el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, "se odian y esto hace las cosas muy difíciles, pero creo que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo", aseguró el magnate.

Asimismo, Trump afirmó el jueves que Putin había sido "muy amable" al acceder a su petición de suspender los ataques "durante una semana", en vista de una ola de frío prevista para los próximos días en Ucrania, con temperaturas de hasta 30 grados bajo cero.

El jefe de la Casa Blanca, sin embargo, no había especificado ni la fecha de inicio de la tregua ni qué infraestructuras deberían quedar libres de los bombardeos.

En ese sentido, cuando se le preguntó si Rusia respetaría la tregua, Peskov respondió no del todo claro: "Sí -dijo- hubo un llamamiento personal del presidente Trump durante una semana, hasta el 1 de febrero, mientras se crean condiciones favorables para las negociaciones".

Un comentario que llevó a la agencia rusa Ria Novosti a escribir que Moscú había aceptado la petición, mientras que para Tass las palabras del portavoz de Putin sólo confirmaban la petición de la parte estadounidense.

En tanto, la Fuerza Aérea de Ucrania afirmó que durante la noche del jueves al viernes los rusos lanzaron 111 drones sobre Kiev, de los cuales 80 fueron derribados, pero según Zelensky "no hubo ataques a instalaciones energéticas", mientras que las fuerzas armadas rusas "se centran ahora en ataques contra objetivos logísticos".

Sin embargo, los últimos bombardeos rusos sobre Kiev se produjeron la noche del 23 al 24 de enero.

Es decir, unas horas antes del inicio de la primera ronda de negociaciones ruso-ucranianas en Abu Dhabi con mediación estadounidense.

Y, por lo tanto, el anuncio de Trump podría referirse a una tregua relativa únicamente a la capital, ya en vigencia desde el inicio de las conversaciones, y destinada a durar al menos hasta su reanudación dentro de dos días.

Aunque Zelensky dijo que "la fecha o el lugar podrían cambiar" debido a las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Incluso si se confirma, no serán negociaciones sencillas.

"Hasta ahora no hemos podido llegar a un compromiso sobre la cuestión territorial, especialmente en lo que respecta a una parte del este de Ucrania", advirtió el presidente, en referencia al Donbás, que los rusos quieren apoderarse en su totalidad.

Zelensky también acusó a Moscú de haber "bloqueado el proceso" de intercambio de prisioneros.

El líder ucraniano rechazó entonces categóricamente la posibilidad de reunirse con Putin en Moscú, como propone el Kremlin, y lo invitó públicamente a ir él mismo a Kiev, "si tiene el coraje".

Lo que provocó una irritada respuesta del Kremlin.

"Me gustaría recordarles -aclaró Peskov- que fue Zelensky quien pidió una reunión.

Y Putin respondió: "Estamos listos, pero sólo en Moscú'".

Entretanto, sobre el terreno, Rusia habló la conquista de otras tres aldeas: dos en la región de Zaporizhzhia y una en la región de Donetsk.

Mientras que en la provincia nororiental de Járkov, las autoridades ordenaron la evacuación obligatoria de familias con niños de siete asentamientos en una zona situada a unos cincuenta kilómetros de la capital del mismo nombre.

Anteriormente, el gobernador de la región había acusado a las tropas rusas de haber causado la muerte de una persona y herido al menos a otras dos durante las incursiones en las localidades de Novoosynove y Chorne. (ANSA).