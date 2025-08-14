Ucrania: Putin rompe el silencio, "afán sincero de Trump"

Un programa que se enmarca en las ambiciones de Putin de ver a su país recuperar el papel de gran potencia perdido con la caída de la URSS, y sobre el que construyó, en gran parte, su consenso popular.

La administración Trump "está realizando esfuerzos enérgicos y sinceros para detener las hostilidades, poner fin a la crisis y alcanzar acuerdos que beneficien a todas las partes en el conflicto", declaró el líder ruso en una reunión de los principales líderes del país convocada la víspera de la cumbre, rompiendo de esta manera un prolongado silencio.

No obstante, al ampliar sus horizontes, añadió que el objetivo debe ser "crear condiciones a largo plazo para la paz entre nuestros países, en Europa y en todo el mundo, si en los próximos estadios (del diálogo) alcanzamos entendimientos acerca del control de las armas estratégicas ofensivas".

La referencia hace mención al último tratado vigente entre las dos principales potencias nucleares, el Nuevo Tratado START sobre misiles intercontinentales, que expira el próximo febrero.

Los tiempos son estrechos para encaminar negociaciones para su renovación, mientras que en los últimos días Moscú anunció que ya no está sujeto a una moratoria sobre el despliegue de misiles de alcance intermedio y corto, después de que el propio Trump se retirara del Tratado INF en 2019, durante su primer mandato.

Pero para el liderazgo de Moscú, garantizar la seguridad de Europa también significa impedir nuevos avances territoriales de la OTAN en Ucrania y Georgia. Esta es la verdadera razón, según muchos observadores, que los impulsó a atacar Ucrania en 2022. Y en este punto, el magnate neoyorquino encontró un oído atento.

"Los rusos llevan mucho tiempo diciendo que Ucrania no puede unirse a la OTAN, y estoy de acuerdo", declaró Trump el pasado febrero. Y pocos días después, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguei Lavrov, le agradeció ser el "único líder occidental" que comprendió que este miedo a Rusia es una de las "causas fundamentales" del conflicto.

Pero incluso existen perspectivas —aún se desconoce su grado de concreción— de una reanudación de las iniciativas comerciales e industriales entre Estados Unidos y Rusia, un país con inmensos recursos naturales. En una entrevista seis meses atrás, Putin planteó la idea de un acuerdo con Washington para la extracción de tierras raras y la participación de empresas estadounidenses en el desarrollo de un centro de producción de aluminio en la región asiática de Krasnoyarsk —un antiguo proyecto de la era soviética— con inversiones previstas de "US$15.000 millones". Quizás un simple "pour parler".

Pero la composición de la delegación rusa a la cumbre sugiere que estos temas se tratarán. Putin estará acompañado por los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa, así como por el ministro de Finanzas.

Y, principalmente, por Kirill Dmitriev, su asesor en inversiones extranjeras, que creció en Estados Unidos, estudió en Stanford y Harvard, y fue funcionario de Goldman Sachs.

Dmitriev, junto con el enviado estadounidense Steve Witkoff, impulsó con mayor ahínco en los últimos meses un acercamiento entre Washington y Moscú. Putin y Trump también intercambiarán opiniones acerca del futuro desarrollo de la cooperación bilateral en el ámbito comercial y económico, que posee un enorme potencial, lamentablemente desaprovechado hasta ahora, según declaró el asesor de Política Exterior del presidente, Yuri Ushakov, que también estará en Anchorage.

En vista de la cita de mañana, Rusia no muestra signos de querer aliviar su ofensiva en el este de Ucrania. El Ministerio de Defensa reivindicó la conquista de otros dos pueblos en las últimas 24 horas en la región de Donetsk. La única leve señal de alivio de las tensiones fue un nuevo intercambio de prisioneros, 84 por cada bando, mediado por los Emiratos Árabes Unidos.

(ANSA).