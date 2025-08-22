Ucrania: Putin, Rusia hace lo posible para detener la guerra

“Rusia está haciendo todo lo posible para detener la guerra”, apuntó Putin, citado por RIA Novosti. “Dicen que nosotros empezamos la guerra, olvidando que ellos mismos la iniciaron en 2014, cuando empezaron a usar tanques y aviones contra la población civil del Donbás. Fue entonces cuando comenzó la guerra, y estamos haciendo todo lo posible para detenerla”, declaró durante una reunión con empleados de empresas de la industria nuclear rusa.

Refiriéndose a su reunión en Alaska con Donald Trump, Putin afirmó: “Tuvimos una reunión muy positiva, significativa y franca con el presidente estadounidense, Donald Trump”.

“Espero sinceramente que los primeros pasos dados sean solo el comienzo de un esfuerzo integral para restablecer nuestras relaciones”, apuntó, aunque enfatizó que el progreso no depende únicamente de Moscú: “Depende principalmente de nuestros socios occidentales, ya que Estados Unidos tiene ciertas obligaciones dentro de diversas alianzas, incluida la OTAN”.

También dijo que los próximos pasos ahora recaen en el liderazgo estadounidense. “Pero confío en que las cualidades de liderazgo del actual presidente Trump ofrecen una sólida garantía de que las relaciones se restablecerán. Espero que el ritmo de nuestros esfuerzos conjuntos en este ámbito continúe”, añadió el líder del Kremlin.

Rusia está negociando con Estados Unidos la posibilidad de cooperación en el Ártico y Alaska, declaró luego. “Estamos negociando, entre otras cosas, con nuestros socios estadounidenses la posibilidad de cooperación no solo en nuestra zona ártica, sino también en Alaska”, afirmó el presidente ruso.

Moscú y Washington mantienen contactos a nivel de agencias gubernamentales tras la cumbre de Alaska, señaló. “La comunicación continúa a nivel ministerial, de agencia y de empresa”, explicó.

“Contamos con varias empresas, en particular Novotep, que es una de nuestras empresas líderes en el campo de la licuefacción de gas natural”, señaló Putin, citado por TASS.

“Cabe destacar que este trabajo se está llevando a cabo en colaboración con numerosos socios, tanto europeos como asiáticos”, añadió.

“Por cierto, estamos discutiendo con nuestros socios estadounidenses la posibilidad de cooperar en este campo, no solo en nuestra región ártica, sino también en Alaska”, enfatizó posteriormente. (ANSA).