Ucrania: Putin, "Rusia seguirá fortaleciendo sus fuerzas armadas"

Así lo anunció el presidente ruso, Vladimir Putin, en un mensaje en video con motivo del Día de los Defensores de la Patria.

"Continuaremos el trabajo a gran escala para fortalecer el Ejército y la Marina, teniendo debidamente en cuenta los desarrollos internacionales, basándonos en la experiencia de combate adquirida durante la operación militar especial y confiando en las poderosas capacidades de nuestra industria, nuestra ciencia y nuestras empresas industriales y de alta tecnología", añadió.

"El desarrollo de la triada nuclear, que garantiza la seguridad de Rusia y nos permite asegurar eficazmente la disuasión estratégica y el equilibrio de poder en el mundo", afirmó.

"Sigue siendo nuestra prioridad incondicional. Continuaremos mejorando la calidad y el potencial de todos los demás ramas y servicios de las Fuerzas Armadas, mejorando su disposición para el combate y su movilidad, así como su capacidad para operar en cualquier condición, incluidas las más difíciles", agregó.

(ANSA).