Ucrania: Putin ve progreso en el diálogo con Ucrania pero insiste en que sus condiciones de paz siguen inalteradas

MADRID, 1 Ago. 2025 (Europa Press) - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha celebrado los "progresos" alcanzados en las negociaciones con Ucrania que se están desarrollando en Estambul (Turquía) pero ha insistido una vez más en que no alterará sus condiciones para lograr una paz duradera. Rusia se refiere a estas condiciones como "una solución a las causas fundamentales del conflicto" con Ucrania. Moscú exige que Ucrania asuma un estatus permanente como potencia no nuclear, completamente desmilitarizada, con plenas garantías para la comunidad rusoparlante y, por encima de todo, el reconocimiento de lo que Moscú llama como "la nueva realidad territorial" representada en los territorios ucranianos que se ha incorporado. "Los objetivos de Rusia los formulamos en junio del año pasado en una reunión con los líderes del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Todo está claro", ha hecho saber Putin desde Bielorrusia, donde ha visitado a su homólogo y gran aliado, Alexander Lukashenko. Putin ha celebrado que las conversaciones de Estambul han arrojado nuevos intercambios de prisioneros. "Nosotros, por razones humanitarias, como saben, entregamos a Kiev miles de cadáveres de soldados ucranianos. A cambio, recibimos varias docenas de cadáveres de nuestros hombres que dieron su vida por la Patria. ¿Y no es positivo? Claro que sí", ha argumentado el mandatario ruso. El presidente ha querido insistir no obstante en la importancia de concretar "unas soluciones dignas para la lengua rusa" y la población "independentista" como temas a tratar "en conjunto y como base de una paz duradera, sin límite de tiempo alguno", ha explicado en la rueda de prensa posterior, recogida por la agencia rusa TASS. En lo que se refiere a la situación de combate, Putin ha asegurado que las informaciones sobre la reciente captura de la localidad estratégica de Chasiv Yar, en el este de Ucrania, son completamente ciertas diga lo que diga el Ejército ucraniano. "De hecho, ocurrió hace unos días y las informaciones a este respecto se corresponden completamente con la realidad", ha añadido.