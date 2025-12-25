La noticia fue reportada por RBC-Ucrania.

Ya en 2001, Putin le dijo a Bush que la adhesión de Ucrania a la OTAN crearía un conflicto a largo plazo entre Rusia y Estados Unidos.

Putin argumentó entonces que Ucrania era un estado complejo, creado artificialmente, compuesto por territorios de países vecinos.

También afirmó que los rusos representan aproximadamente un tercio de la población ucraniana y que una parte significativa de sus residentes percibe a la OTAN como una estructura hostil.

Putin afirmó que la adhesión crearía graves problemas para Rusia, representaría una amenaza debido al despliegue de bases militares y nuevos sistemas de armas cerca de sus fronteras, y generaría incertidumbre y peligro.

Además, sostuvo que Moscú recurriría a las fuerzas anti-OTAN en Ucrania para impedir la expansión de la Alianza y seguiría obstaculizando dicha expansión.

Posteriormente, en 2008, Putin predijo un conflicto entre Estados Unidos y Rusia, así como una posible "división" del Estado ucraniano, añadiendo que las divisiones internas de Ucrania podrían conducir a su fragmentación.

Y reiteró su visión de Ucrania como un "Estado creado artificialmente en la era soviética" y expresó su preocupación por el avance de la infraestructura militar de la OTAN hacia las fronteras rusas.

Putin declaró a Bush que durante mucho tiempo había sostenido que Ucrania estaba dividida entre fuerzas prooccidentales y prorrusas, y que, una vez que los líderes prooccidentales llegaron al poder, se dividieron internamente.

Moscú, recordó el periódico ucraniano, no acepta la versión actual del plan de paz estadounidense y uno de los puntos que se negó a aceptar es la futura adhesión de Ucrania a la OTAN, según una fuente anónima cercana al Kremlin. (ANSA).