Ucrania: Queremos el fin de la guerra, no el de Ucrania, Zelensky

Zelensky enfatizó que los rusos ahora intentan engañar al mundo e instó a no seguir el ejemplo del agresor.

"'Salgan del Donbás y todo se acabará'. Así suena el engaño traducido del ruso. Traducido al ucraniano, inglés, alemán, francés y, de hecho, a cualquier idioma del mundo. ¨Hay alguien que todavía lo crea? Desafortunadamente. Porque todavía evitan la verdad con demasiada frecuencia, lo llaman diplomacia, aunque solo sea una mentira con traje y corbata. Y por eso hay presión sobre Ucrania, sí", observó el jefe de Estado.

Según él, Ucrania debe demostrar sistemáticamente lo que desde hace tiempo parecía obvio: tras la ocupación de Crimea, la toma de partes de las regiones de Donetsk y Luhansk, la invasión a gran escala del 24 de febrero, tras Bucha, Mariupol, Olenivka y todo lo que el Kremlin ha hecho durante todo este tiempo, "tomarles la palabra al pie de la letra es simplemente una condena".

"Por supuesto, más que nada, deseamos la paz ahora", concluyó Zelensky. "Pero, a diferencia de la nieve de Año Nuevo, no caerá del cielo como un milagro. Pero creemos en la paz, luchamos por ella y trabajamos por ella. Y seguiremos haciéndolo. Porque en 2026, queremos que haya calor y luz en nuestros hogares".

El líder ucraniano reiteró en su discurso que "falta un 10%" para completar un acuerdo que ponga fin a la guerra con Rusia.

"El acuerdo de paz está listo al 90%. Queda un 10%. Y esto es mucho más que un simple porcentaje", declaró en su mensaje de video publicado en Telegram.

"Este 10% determinará el destino de la paz, el destino de Ucrania y de Europa", añadió el líder de Kiev. (ANSA).