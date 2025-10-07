Ucrania quiere ampliar las zonas de regadío, dice viceministro

KIEV, 7 oct (Reuters) - Ucrania tiene la intención de aumentar significativamente su superficie de regadío en los próximos años en un intento de compensar el impacto negativo de las sequías periódicas en las regiones del sur y el este, declaró el martes un funcionario de alto rango.

La sequía de la primavera y el verano boreal de 2025 destruyó la cosecha de girasol en cientos de miles de hectáreas del sur de Ucrania, primer exportador mundial de aceite de girasol.

“En general, nuestro país tiene potencial para restablecer el riego en una superficie de más de un millón de hectáreas en los próximos años”, declaró en un comunicado el viceministro de Economía, Taras Vysotskiy.

El martes, el ministerio abrió una convocatoria de solicitudes de compensación estatal para los agricultores que vayan a utilizar tierras de regadío, y pretende compensar hasta el 50% de dichos costes.

Ucrania cuenta con unos 33 millones de hectáreas de tierras cultivables, pero más de la mitad de ellas podrían sufrir escasez de humedad a medio plazo debido al cambio climático global, según ha pronosticado el Gobierno.

Antes del colapso de la Unión Soviética, Ucrania regaba unos 2,2 millones de hectáreas, pero las dificultades económicas tras la independencia en 1991 y la invasión rusa en 2022 redujeron la superficie de regadío a 130.000 hectáreas en 2024.

Ucrania cosechó unos 54 millones de toneladas métricas de grano en 2024 y prevé aumentar la cosecha a unos 56 millones de toneladas en 2025. (Reporte de Pavel Polityuk. Editado en español por Natalia Ramos)