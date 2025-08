Ucrania: Raid sobre Kiev, se trabaja en nueva cita con Moscú

El proceso general de negociación fue el tema central de una reunión de los líderes de Kiev, de la que el propio Zelenski informó. "Entre los temas clave se encuentra la continuación del intercambio de prisioneros de guerra", declaró el presidente ucraniano, y recordó que en la tercera ronda de conversaciones, celebrada el 23 de julio, las partes acordaron un número de 1200 prisioneros. Actualmente se trabaja para finalizar las listas de nombres y, mientras tanto, se están discutiendo los preparativos para una nueva reunión con los emisarios de Vladimir Putin, añadió Zelenski.

En reuniones previas en Turquía, el 16 de mayo y el 2 de junio, también se acordaron los primeros intercambios de prisioneros. Empero, en cuanto al núcleo de las negociaciones del alto el fuego, las posturas se mantuvieron distantes, principalmente porque Moscú no desea una tregua temporal, sino un acuerdo para poner fin al conflicto que aborde sus causas fundamentales: es decir, aceptar el statu quo de las cuatro regiones ucranianas ocupadas, además de Crimea. Donald Trump reconoció hace tiempo la intransigencia del Kremlin y se prepara para imponer sanciones a Rusia cuando su ultimátum expire el 8 de agosto. No obstante, el inquilino de la Casa Blanca ya admitió que el zar no cederá y continuará su guerra.

Durante las últimas 24 horas, la guerra de Putin se ha librado de forma generalizada, tanto por aire como por tierra.

Los ataques nocturnos con misiles impactaron Kiev, sin causar daños aparentes, mientras que al menos siete personas resultaron heridas y edificios fueron destruidos en la ciudad sureña de Mykolaiv. En el frente, el Ejército continuó avanzando en Donetsk, atacando cuatro asentamientos, para completar la conquista de la estratégica región.

Los ucranianos respondieron en varias direcciones. En Melitopol, ciudad ocupada de la región de Zaporiyia, la inteligencia local y partisanos hicieron estallar un autobús que transportaba soldados chechenos que luchaban para los rusos. Y, sobre todo, los vehículos aéreos no tripulados de Kiev avanzaron hacia territorio ruso para debilitar las redes de suministro de energía del enemigo.

Durante la noche, un dron provocó un incendio en un depósito de petróleo en Sochi, ciudad a 400 kilómetros de la frontera que albergó los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014. La llamada joya del Mar Negro, un destino turístico particularmente querido por Putin, quien solía celebrar cumpleaños en su villa, solo para decidir demolerla el año pasado, aparentemente por temor a ataques.

La agresión a Sochi se produjo tras ataques similares contra dos refinerías y dos plantas industriales que producían equipos para las Fuerzas Armadas en Rostov, Penza y Samara.

Zelenski confía enormemente en su poder aéreo para compensar la inferioridad crónica de sus fuerzas terrestres en comparación con las rusas. En este contexto, anunció el nombramiento de un nuevo comandante de la Fuerza Aérea, el teniente general Anatoly Kryvonozhko, para acelerar el desarrollo de su flota, integrándola plenamente con los socios de la OTAN. También aseguró que Ucrania "recibirá más cazas occidentales" además de los recibidos hasta la fecha. La corrupción sigue siendo un tema candente en Kiev. Un parlamentario y otros políticos y militares han sido arrestados acusados de aceptar sobornos para la compra de drones. Este delicado asunto obligó a Zelenski a retirar una controvertida ley, restaurando la autonomía de ambos organismos reguladores y recuperando la confianza de la UE. (ANSA).