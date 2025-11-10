Ucrania realiza redadas anticorrupción en el sector energético

Las autoridades ucranianas de lucha contra la corrupción anunciaron el lunes una "operación a gran escala" que permitió destapar casos de corrupción en el sector energético del país, gravemente dañado por los bombardeos rusos.

El anuncio se produce tras varios meses de tensiones entre estas agencias y el gobierno, y se enmarca en un contexto de esfuerzos por parte de Kiev en materia de lucha anticorrupción.

La Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) señaló que la operación fue diseñada "para exponer la corrupción" en este sector clave. Las redadas se llevaron a cabo junto a la Fiscalía Especial Anticorrupción.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, intentó este verano despojar de poderes a ambas agencias con una ley que eliminaba su independencia.

El intento de Zelenski de reformar estas agencias provocó las primeras protestas ciudadanas desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

Ucrania conoce problemas de corrupción desde hace tiempo y estas han sido motivo de protestas a lo largo de sus 30 años de independencia.

Tras la revolución de 2014 se introdujeron reformas para atajar el problema, pero actualmente existen temores de que el intento fallido de Zelenski de reformar la ley socave las aspiraciones de Ucrania de unirse a la Unión Europea.

La NABU afirmó que una "organización criminal de alto nivel había establecido un "esquema de corrupción a gran escala para influir en empresas estratégicas del sector estatal", incluida la principal compañía de energía nuclear Energoatom.

La agencia publicó fotografías de bolsas repletas de dólares y euros, pero no ofreció más detalles sobre la operación. Tampoco indicó dónde o cuándo se tomaron las fotografías.

El exjefe de la red eléctrica estatal de Ucrania, Volodimir Kudritski, fue arrestado en octubre tras ser acusado de malversación.

El sospechoso niega los cargos, que considera políticamente motivados y destacó que "no podrían haber ocurrido sin la participación de la oficina presidencial".

Los medios ucranianos informaron que la NABU también allanó la casa del exministro de Energía, German Galushchenko, y del estrecho aliado de Zelenski, Timur Mindich.

Mindich fue copropietario del estudio de producción Kvartal 95, fundado a principios de los años 2000 por el propio mandatario que, antes de postularse a la presidencia, era una estrella cómica.

La NABU no comentó esas informaciones en su comunicado del lunes.

bur-jc/brw/gil/mab/sag