Ucrania realizó 160 ataques exitosos contra instalaciones petroleras rusas en 2025

Ucrania realizó casi 160 ataques exitosos contra instalaciones petroleras rusas desde principios de año, informó el viernes el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).

"Desde el inicio del año hubo casi 160 ataques exitosos contra instalaciones de extracción y refinación de petróleo rusas", declaró el general Vasil Maliuk a periodistas, incluida la AFP.

En los últimos meses Ucrania llevó a cabo múltiples ataques con drones contra refinerías de petróleo en Rusia, provocando un aumento en el precio de la gasolina en el país.

Al dirigirse a la prensa, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski estimó el lunes que Rusia perdió más del 20% de su capacidad de refinación de petróleo debido a estos ataques.

Maliuk también afirmó el viernes que los servicios de inteligencia ucranianos —en una operación conjunta con otras fuerzas ucranianas— destruyeron hace más de un año un misil balístico ruso de alcance intermedio Orechnik, durante un ataque al sitio de lanzamiento de Kapustin Yar, en la región rusa de Astracán (suroeste).

La AFP no pudo confirmar de forma independiente esta afirmación.

Un portavoz del SBU indicó que el misil fue destruido "en un hangar", en la noche del 8 al 9 de julio de 2024, cuando estaba "casi listo" para ser lanzado.

En aquel momento medios rusos informaron sobre ataques de drones en la zona y las autoridades locales afirmaron que derribaron más de 20 aparatos enemigos.

