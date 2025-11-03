Ucrania recibe más sistemas antiaéreos Patriot para enfrentar los mortales ataques rusos

KIEV, Ucrania (AP) — Ucrania recibió más sistemas de defensa antiaérea Patriot fabricados en Estados Unidos para ayudar a contrarrestar los ataques diarios de Rusia, afirmó el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, al tiempo que drones rusos mataron a un hombre e hirieron a cinco miembros de su familia, incluidos dos niños, en el ataque nocturno más reciente.

El implacable bombardeo ruso a áreas urbanas detrás de la línea del frente tras su invasión a gran escala de Ucrania hace casi cuatro años ha matado a miles de civiles. También ha tenido como objetivo al suministro de energía para negar a los civiles la calefacción y agua corriente en invierno, así como para interrumpir la producción industrial de los drones y misiles recién desarrollados por Ucrania.

Los sofisticados sistemas Patriot son el arma más efectiva contra los misiles rusos. Zelenskyy ha suplicado a los socios occidentales que le proporcionen más, pero las limitaciones de producción y la necesidad de mantener reservas han ralentizado su entrega.

"Ahora hay más Patriot en Ucrania y se están poniendo en operación", dijo Zelenskyy en redes sociales el domingo por la noche. "Por supuesto, se necesitan más sistemas para proteger sitios de infraestructura clave y nuestras ciudades en todo el territorio de nuestro estado".

El mandatario dio las gracias a Alemania y a su canciller, Friedrich Merz, por los Patriots. Alemania anunció hace tres meses la entrega de dos sistemas de defensa antiaérea Patriot más a Ucrania. Aceptó el acuerdo después de asegurar garantías de que Estados Unidos priorizará la entrega de nuevos Patriots a Alemania para reponer sus existencias.

Alemania ha proporcionado a Ucrania más sistemas Patriot de sus propias fuerzas armadas que cualquier otro país, indicó el Ministerio de Defensa alemán el lunes. Alemania también ha suministrado sistemas de defensa aérea de menor alcance, como IRIS-T y Skynex.

La OTAN está coordinando entregas regulares de grandes paquetes de armas a Ucrania. Los aliados europeos y Canadá compran gran parte del equipo a Estados Unidos. El gobierno del presidente Donald Trump no está proporcionando armas a Ucrania, a diferencia del gobierno anterior de Biden.

En una conferencia, Zelenskyy reveló que discutió apoyo adicional para el sector energético de Ucrania en la llamada del lunes con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Estamos trabajando para cubrir la cantidad necesaria para las importaciones de gas", dijo, agregando que von der Leyen prometió asistencia adicional.

Sobre la situación en el campo de batalla, Zelenskyy explicó que el ejército ucraniano estaba combatiendo a varios cientos de soldados rusos que entraron en la fortaleza oriental de Pokrovsk y a unos 60 más que se han infiltrado en Kupiansk.

La semana pasada, el presidente ruso Vladímir Putin afirmó que las fuerzas de Moscú han bloqueado tanto Pokrovsk como Kupiansk, alegaciones desestimadas por Kiev.

Zelenskyy señaló que Ucrania estaba aumentando la producción de drones interceptores para contrarrestar los ataques aéreos rusos y expresó su esperanza de que la producción diaria alcance los 600-800 de ellos al día para fin de mes. Agregó que Ucrania ya fabrica el doble de drones marítimos de los que utiliza y tiene la capacidad de exportar algunos de ellos.

Rusia lanzó 12 misiles de varios tipos y 138 drones de ataque y señuelo a Ucrania durante la noche del domingo al lunes, según la Fuerza Aérea ucraniana. En algunas noches ha disparado grandes centenares de drones y misiles a Ucrania.

En la región nororiental de Sumy en Ucrania, drones rusos impactaron una casa donde mataron a un hombre e hirieron a cinco miembros de su familia, dijeron las autoridades. Dos mujeres también resultaron heridas en un ataque separado en Sumy.

"Los rusos apuntaron cínicamente a las personas, deliberadamente, de noche, mientras dormían", escribió el jefe regional Oleh Hryhorov en respuesta a los ataques.

Los misiles rusos también provocaron un incendio en un negocio en la ciudad central de Dnipro, hiriendo a un hombre, y también impactaron infraestructura energética en la región sureña de Mykolaiv.

Al mismo tiempo, Ucrania ha estado intentando restringir la industria petrolera de Rusia, un pilar de su economía.

Las fuerzas ucranianas atacaron la refinería de petróleo de Sarátov en Rusia durante la noche y provocaron un incendio, según el estado mayor general de Ucrania. Fue el cuarto ataque de Ucrania a la instalación de Sarátov en casi siete semanas.

La refinería, ubicada a unos 500 kilómetros (300 millas) de la frontera ucraniana, puede procesar varios millones de toneladas métricas de petróleo al año.

Zelenskyy afirmó la semana pasada que los ataques de largo alcance a las refinerías rusas han reducido la capacidad de refinado de petróleo de Moscú en un 20%.

Stefanie Dazio contribuyó a este despacho desde Berlín.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.