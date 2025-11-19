LA NACION

Ucrania recibe "señales" de propuestas de EEUU para poner fin a la guerra: fuente de Kiev

Mstyslav Chernov - AP

KIEV, 19 nov (Reuters) -

Ucrania ha recibido "señales" sobre un conjunto de propuestas estadounidenses para poner fin a la guerra que Washington ha discutido con Rusia, dijo el miércoles a Reuters un alto funcionario ucraniano.

Kiev no ha tenido ningún papel en la preparación de las propuestas, dijo la fuente.

Los esfuerzos por reavivar las negociaciones entre Ucrania y Rusia parecen estar cobrando impulso, pese a que Moscú no ha dado muestras de cambiar sus condiciones para poner fin a la guerra, que se acerca a su cuarto aniversario. (Reporte de Tom Balmforth, redacción de Olena Harmash, edición en español de Javier López de Lérida)

