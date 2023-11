El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, Alexei Danilov, ha asegurado este lunes que son conscientes de la existencia de espías rusos en las instituciones del país, incluido en el propio Servicio de Seguridad (SBU).

"Cometimos un gran error en 1991 cuando no cerramos la KGB, sino que simplemente cambiamos su nombre por el de SBU, pero las metástasis de la KGB permanecieron (...) no hemos podido limpiar todos los sistemas de seguridad. Por lo tanto, por supuesto, hay traidores", ha reconocido en una entrevista para 'The Times'.

Así ha puesto como ejemplo el reciente juicio contra el antiguo jefe del SBU en Crimea, Oleg Kulinich, acusado de alta traición. "Esto es una clara confirmación de ello", ha dicho Danilov, quien ha aclarado posteriormente para la prensa ucraniana que están trabajando activamente para desactivar estas incursiones.

Danilov ha contado que el Kremlin ha reactivado su red de espías con mayor ahínco estos últimos dos meses aprovechando la "llamada tensión" los medios han publicado entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Valeri Zaluzhni.

Para Danilov, el Kremlin quiere abrir una brecha entre los líderes políticos y militares a través de estas "falsas narrativas" y generar un estado de "desaliento y depresión" entre la población para reducir el número de quienes confían en la victoria, "lo que en última instancia conducirá a un golpe de Estado".