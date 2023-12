El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Alexei Danilov, ha reconocido que la contraofensiva contra Rusia no ha estado a la altura de las expectativas, si bien eso no significa, ha matizado, que se haya fracasado.

"En mayo, todos los ciudadanos de nuestro pa√≠s quer√≠an que la guerra terminara lo m√°s r√°pido posible. Hab√≠a esperanzas, pero no estaban justificadas. El hecho de que hayamos estado defendiendo a nuestro pa√≠s durante dos a√Īos ya es una gran victoria", ha dicho Danilov en una entrevista para la cadena brit√°nica BBC.

En ese sentido, ha se√Īalado que a pesar de que no se han cumplido las "demasiado optimistas" expectativas ucranianas en el campo de batalla, no se ha perdido a√ļn la guerra. "La gente a veces comete errores", ha apuntado.

"Eso no significa que la victoria no estar√° de nuestro lado (...) Puedo decir con seguridad que no nos detendremos. Seguiremos luchando por nuestra libertad, por nuestra independencia", ha enfatizado Danilov.

Así, ha explicado que la "muy difícil" situación en el frente ha evidenciado que los "viejos libros de texto de la guerra, incluidos los de la OTAN", se han quedado obsoletos. "Deben guardarse en los archivos. Nunca ha habido una guerra como la de nuestro país ni en el siglo XX, ni en el XXI", ha destacado.

Por otro lado, Danilov también se ha mostrado confiado en que la tan ansiada ayuda estadounidense acabará por llegar, mientras el Congreso debate un paquete de 60.000 millones de dólares, en medio de las reticencias de un sector del Partido Republicano a continuar con el envío de más fondos.

"Si pasa que recibimos un regalo antes de Navidad, estaremos contentos, pero si pasa un poco más tarde, entonces no debería convertirse en una tragedia", ha dicho Danilov, quien ha negado plantearse la posibilidad de que Ucrania pierda esta guerra si finalmente no llega la ayuda prometida desde Washington.

Con su tan anunciada contraofensiva, Ucrania confiaba en recuperar importantes √°reas de los territorios conquistados por Rusia al inicio de la invasi√≥n, en febrero de 2022, as√≠ como cortar la l√≠neas de suministro que llegaban a trav√©s de la pen√≠nsula de Crimea, bajo la esfera de Mosc√ļ desde 2014.

La frustrada contraofensiva ha enrarecido los ánimos en Kiev y desde entonces se han vertido culpas y reproches entre el Gobierno y los altos mandos de las Fuerzas Armadas, llegando incluso a especularse con la mala relación entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el comandante en jefe Valeri Zaluzhni.