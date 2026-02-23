Ucrania recupera ocho asentamientos en un inusual éxito en el campo de batalla

Por Max Hunder

KIEV, 23 feb (Reuters) -

Ucrania ha recuperado el control de 400 kilómetros cuadrados de territorio, incluyendo ocho asentamientos, a lo largo de una sección del frente sur desde finales de enero, según dijo el lunes el comandante en jefe Oleksandr Sirski.

Los inusuales avances en el campo de batalla en la región sudoriental de Dnipropetrovsk contrastan con la tendencia generalizada de avances lentos y costosos de Rusia en el frente durante los últimos dos años y medio, cuando la guerra se acerca a su cuarto aniversario.

Ucrania está deseosa de mostrar al mundo —y en particular al presidente estadounidense Donald Trump— que no está perdiendo terreno en su lucha contra la invasión rusa, en un momento en que Washington está presionando a Ucrania para que acepte un acuerdo de paz.

El comentario de Sirski no aclaró qué parte del territorio recién asegurado había estado anteriormente bajo control ruso y qué parte se encontraba en zonas "grises" que no estaban firmemente controladas por ninguna de las dos partes.

El Estado Mayor de Ucrania no respondió inmediatamente a una solicitud de aclaración.

Las líneas del frente en Ucrania se han vuelto cada vez más difusas, mientras miles de drones surcan el cielo cada día, empujando a los soldados a refugiarse bajo tierra o en coberturas sólidas y creando zonas en las que ninguno de los dos ejércitos ejerce un control total.

Trump ha dicho anteriormente que Ucrania debería hacer concesiones, ya que corre el riesgo de perder la guerra, que comenzó cuando Rusia lanzó una invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022.

Kiev y sus aliados europeos han rechazado esta narrativa, señalando que Rusia ha capturado poco más del 1% del territorio de Ucrania desde 2023 a un coste enorme, y que la infraestructura petrolera vital de Moscú se enfrenta a amenazas cada vez mayores por los ataques con drones ucranianos.

El lunes, el canciller alemán Friedrich Merz elogió los "sorprendentes" avances de Ucrania en febrero, y dijo que demostraban que la resistencia de Kiev era más eficaz de lo que a menudo se describía. (Información de Max Hunder y Anna Pruchnicka; redacción de Max Hunder; edición de Daniel Flynn y Ros Russell; edición en español de Paula Villalba)