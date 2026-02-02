Ucrania: red en Alemania para entregar productos sancionados a Rusia

Como parte de la investigación del caso, la Fiscalía General de Alemania realizó cinco detenciones esta mañana en Lubeck.

Según el escrito de acusación, la red adquiría bienes afectados por las sanciones a través de una empresa fachada y luego los exportaba a Rusia. La operación también incluyó varios registros en varios estados alemanes.

El principal líder de la red es un ciudadano ruso-alemán, director general de la empresa.

Según datos publicados por la prensa alemana, la red, que presuntamente mantenía contactos con autoridades estatales rusas e involucraba al menos a otra empresa ficticia, abastecía a 24 fábricas de armas rusas y realizó 16.000 entregas por un valor de 30 millones de euros (ANSA).