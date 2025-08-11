Ucrania: Redes de pesca para detener los drones rusos

Y, según los primeros hallazgos, está funcionando.

Desde hace varias semanas, en las zonas más conflictivas, donde los combates son intensos, tanto en el este como en el sur del país, el ejército comenzó a tender redes a cierta altura para permitir el paso seguro de personal y equipo, y prevenir ataques mortales con drones.

Las primeras pruebas se realizaron en la zona de Pokrovsk, un foco de conflicto, atando las redes entre árboles forestales.

Posteriormente, se extendieron a las afueras de pueblos y ciudades, puestos de control y posiciones de artillería. De este modo, se está trabajando para crear corredores antidrones, pasos seguros por donde puedan pasar militares y civiles.

Las redes son tejidas directamente por los ucranianos, aprovechando la experiencia de los pescadores del mar de Azov.

En algunos casos, sin embargo, también las reciben de países vecinos, especialmente de los del mar Báltico.

"Es un sistema casero, pero muy eficaz", afirman las fuerzas armadas ucranianas.

"Representa una solución a uno de los problemas más acuciantes para los soldados en el frente. Los resultados iniciales son alentadores; los ataques con éxito se redujeron hasta en un 80%", aseguran.

La presencia de drones en el frente es cada vez más extendida. Se trata de aeronaves de plástico, a menudo de un valor de unos pocos dólares, compradas en línea al por mayor, que se cargan con una pequeña carga explosiva o una granada. Con frecuencia demostraron ser letales en ataques contra posiciones ucranianas. (ANSA).