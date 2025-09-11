Ucrania reduce los precios mínimos de exportación de trigo y maíz en septiembre

KIEV, 11 sep (Reuters) - Ucrania revisó a la baja sus precios mínimos de exportación de trigo y maíz, informó el jueves el Ministerio de Economía.

En diciembre, Ucrania prohibió las exportaciones de los principales productos agrícolas, incluidos los cereales, a precios inferiores a los fijados por el Ministerio.

Según los datos del Ministerio, el precio mínimo de exportación del trigo se redujo a US$171 por tonelada métrica franco a bordo (FOB) en septiembre, frente a los US$190 de agosto y julio.

Los precios mínimos del maíz también se redujeron a US$171 por tonelada FOB desde los US$186 por tonelada FOB.

El Ministerio no comenta los cambios en sus precios. Calcula los precios a partir de los datos del servicio estatal de aduanas, teniendo en cuenta las condiciones de entrega del mes anterior y aplicando un descuento del 10%.

Ucrania es un importante productor y exportador mundial de cereales.

Los datos oficiales mostraban que Ucrania había exportado 3,4 millones de toneladas de trigo y 0,89 millones de toneladas de maíz en lo que va de la temporada 2025/26 hasta el 10 de septiembre. (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)