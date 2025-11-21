Ucrania reducirá la superficie cultivada de soja en 2026, dice viceministro

KIEV, 21 nov (Reuters) - Ucrania, que ha impuesto aranceles a la exportación de soja, continuará reduciendo las siembras de este cultivo en 2026 debido a una disminución de la rentabilidad, dijo el viceministro de Economía, Taras Vysotskiy, a última hora del jueves.

En septiembre, Ucrania introdujo un arancel del 10% a las exportaciones de soja, en parte para impulsar el procesamiento local de oleaginosas y la exportación de aceites crudos en lugar de semillas. Sin embargo, este arancel provocó importantes retrasos en los envíos y una caída de los precios internos de la soja.

Vysotskiy no ofreció cifras específicas sobre la reducción de la superficie sembrada de soja el próximo año. Ucrania sembró alrededor de 2,1 millones de hectáreas de soja en 2025, una cifra inferior a la del año anterior.

El Ministerio de Economía informó el viernes que los agricultores casi habían completado la cosecha de soja, habiendo segado 4,72 millones de toneladas métricas de soja hasta el 21 de noviembre.

Vysotskiy dijo en una conferencia en línea que los agricultores de las regiones del sur de Ucrania aumentarían la superficie sembrada con cultivos de invierno, como trigo y cebada de invierno, en lugar de oleaginosas y maíz.

Las altas temperaturas y la sequía han destruido prácticamente la cosecha de girasol en el sur de Ucrania y han reducido la producción de maíz.

Ucrania es el mayor exportador mundial de aceite de girasol. (Reporte de Pavel Polityuk. Editado en Español por Ricardo Figueroa)