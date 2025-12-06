Ucrania. Reino Unido constata más de 5.400 ataques aéreos rusos en noviembre en su guerra de "desgaste" contra Ucrania.

MADRID, 6 dic. 2025 (Europa Press) La Inteligencia militar británica estima que Rusia ha disparado durante el mes de noviembre más de 5.400 ataques aéreos contra territorio ucraniano en una continuación de lo que ha descrito como una guerra de "desgaste" contra la infraestructura energética del país y generar con ello una crisis humanitaria con la llegada del invierno. La inmensa mayoría de los ataques de noviembre han sido efectuados a través del lanzamiento de aviones no tripulados, a los que hay que añadir los disparos de 90 misiles desde aviones de largo alcance; un patrón consistente con el de los dos meses previos. "Rusia ha lanzado más de 5.000 proyectiles en cada uno de los últimos tres meses, con el objetivo de saturar la defensa aérea de Ucrania", ha explicado el Ministerio de Defensa británico en su último balance sobre el conflicto, publicado este sábado por la tarde. La Inteligencia británica explica que la "dependencia diaria de Rusia de sus aviones no tripulados, baratos y de producción en masa, ya estén armados o sean señuelos", demuestra esta intención de "desgastar a Ucrania" que "apenas tiene respiro". La evaluación británica detalla que el ritmo de estos lanzamientos están extremadamente condicionados por el mal tiempo o ciertas "consideraciones geopolíticas", pero alerta que cada pausa "suele ir seguidas de picos a medida que las condiciones percibidas mejoran".