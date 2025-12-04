Ucrania. Reino Unido tilda de "inexacto" el anuncio de Rusia sobre la toma del control de la estratégica Pokrovsk

MADRID, 4 dic. 2025 (Europa Press) -

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han dicho que las afirmaciones desde Rusia sobre la toma de la localidad ucraniana de Pokrovsk, situada en la provincia de Donetsk y de importancia clave, son "casi seguramente inexactas" y han recalcado que "es probable" que las fuerzas ucranianas puedan seguir lanzando ataques contra la parte norte de la ciudad.

"Es probable que las fuerzas ucranianas retengan una capacidad limitada para lanzar redadas a pequeña escala en la parte norte de la ciudad, poniendo en duda el control total ruso y aplazando los esfuerzos de consolidación por parte de Rusia", han dicho, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico en su cuenta en la red social X.

Sin embargo, han reconocido que "las fuerzas rusas controlan muy probablemente la mayoría de Pokrovsk y buscan hacerse con el resto", antes de agregar que el Ejército de Rusia "continúa sus esfuerzos intensos para rodear Pokrovsk, que previamente servía como un nudo logístico ucraniano clave para apoyar las operaciones en el Donbás y que probablemente sigue estando en el eje prioritario para Rusia".

Por otra parte, han destacado que las tropas rusas "han sufrido grandes pérdidas en un periodo extendido de operaciones ofensivas en el eje de Pokrovsk, lo que contribuye a los probablemente más de 250.000 soldados rusos muertos o desaparecidos, con lo que se los da por muertos, desde que Rusia lanzó su invasión ilegal a gran escala de Ucrania en 2022".

"Las fuerzas rusas han continuado con la defensa de la ciudad durante un periodo de meses, pese a ser superados de forma cuantitativa (en el nivel de fuerzas y capacidades)", han manifestado, después de que Kiev negara el martes que el Ejército ruso hubiera tomado la totalidad de Pokrovsk, tal y como afirmó en la víspera el presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ejército ucraniano, que aseguró que sigue controlando la parte norte de la ciudad y la vía ferroviaria que atraviesa la zona, indicó en un comunicado que los combates por hacerse con el control de esta estratégica ciudad siguen adelante. "Las declaraciones realizadas por las autoridades del país agresor sobre la captura de esta y otras localidades no son reales", zanjó.