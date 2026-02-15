Ucrania reivindica bombardeo a puerto petrolero ruso

El ejército ucraniano reivindicó el domingo el ataque a una terminal petrolera clave en el sur de Rusia, cerca de Crimea, después de que funcionarios rusos afirmaran que ataques con drones ucranianos causaron incendios en la región de Krasnodar.

"Una terminal petrolera en el sur de Rusia y el sistema de defensa aérea Pantsir-S1 en el territorio temporalmente ocupado de Crimea han sido atacados", declaró el Estado Mayor de Kiev en un comunicado.

Indicó que el ataque afectó la terminal petrolera de Tamanneftegaz, cerca de la aldea de Volna, en la región de Krasnodar.

Ucrania afirmó que el ataque formaba parte de las "medidas en curso para reducir el potencial ofensivo y económico del agresor ruso".

El gobernador de Krasnodar, Veniamín Kondrátiev, había declarado anteriormente que una instalación de almacenamiento de petróleo de Volna, ubicada en el Mar Negro, resultó dañada en el ataque ucraniano.

"La situación más difícil se da en la aldea de Volna. Allí, un tanque de petróleo, un almacén y terminales resultaron dañados", declaró Kondrátiev.

Añadió que dos personas resultaron heridas y que más de 100 bomberos fueron desplegados para extinguir varios incendios.

El Ministerio de Defensa ruso informó que había derribado de madrugada 88 drones ucranianos sobre las regiones del sur y fronterizas con Ucrania.