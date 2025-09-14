Ucrania reivindica dos ataques contra la red ferroviaria en Rusia

Ucrania fue responsable de dos operaciones de sabotaje este fin de semana contra la red ferroviaria rusa, que dejaron al menos tres muertos, informó el domingo una fuente del servicio de inteligencia militar ucraniano (GUR).

En un mensaje transmitido a AFP, esta fuente anónima afirmó que el GUR, en cooperación con unidades del ejército, llevó a cabo el ataque del sábado en la región rusa de Oriol, así como otro el domingo en la región de Leningrado.

Dos trenes descarrilaron el domingo en la mañana en áreas distintas de la región de Leningrado, anunció el gobernador regional Alexander Drozdenko en Telegram.

El GUR solo reivindicó uno de estos dos incidentes e indicó que hizo explotar, alrededor de las 2:30 de la madrugada del domingo, un tramo de la vía férrea entre las ciudades de San Petersburgo y Pskov.

Según el gobernador ruso, este incidente provocó el descarrilamiento de un tren de mercancías que transportaba 15 vagones cisterna vacíos, sin causar víctimas, mientras que el GUR afirma que las cisternas fueron "destruidas con su combustible".

Medios rusos publicaron imágenes que muestran varias cisternas volcadas junto a la vía férrea.

En la misma región, otro descarrilamiento provocó el domingo la muerte del conductor del tren, cerca de la estación Semrino en el distrito de Gachina, según el gobernador regional.

El sábado, se había informado de una explosión en un tramo de vía férrea a más de 800 km de allí, en la región rusa de Oriol.

Según las autoridades, causó la muerte de tres militares de la Rosgvardia, la guardia nacional rusa.

El GUR afirmó haber llevado a cabo esta operación para "perturbar" la conexión entre las ciudades de Oriol y Kursk e indicó que los militares fallecidos eran artificieros enviados al lugar tras el descubrimiento de minas por empleados del ferrocarril ruso.

La red ferroviaria rusa se ha visto afectada varias veces por descarrilamientos, explosiones e incendios desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Kiev, cuando reivindica actos de sabotaje, afirma que Rusia utiliza su red ferroviaria para trasladar tropas y llevar combustible a sus fuerzas que combaten en Ucrania.

