Ucrania reporta la muerte de una familia de cuatro personas en ataque ruso con drones

Una familia de cuatro personas murió en un ataque con drones rusos en la región de Sumi, en el norte de Ucrania, informó el martes el jefe de la administración militar de esa zona, Oleg Grigorov.

"Esta noche, el enemigo atacó un edificio residencial en la aldea de Chernechchina, en la comunidad de Krasnopillia", aseguró el funcionario en la plataforma Telegram.

"Los equipos de rescate recuperaron los cuerpos de cuatro personas fallecidas de entre los escombros: los padres y sus hijos de seis y cuatro años", dijo.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que "interceptó y destruyó" 81 drones ucranianos durante la noche.

El gobernador de Volgogrado, Andréi Bocharov, dijo que el ejército repelió un "masivo" ataque con drones ucranianos sobre la región sur. No hubo daños ni heridos.

En la noche del sábado al domingo, un amplio ataque con cientos de drones y misiles rusos contra Ucrania causó al menos cuatro muertos en Kiev, entre ellos una niña de 12 años, y decenas de heridos en todo el país.

Rusia lanzó una ofensiva en la región de Sumi tras haber terminado en abril de repeler a las fuerzas ucranianas de su región de Kursk, de la que ocupaban una pequeña parte desde el verano de 2024.

Sin embargo, la mayor parte de los combates tienen lugar en el este del país.

Tras tres años y medio de guerra, los esfuerzos diplomáticos del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a los ataques se encuentran en punto muerto.

bur-mjw/arm/mas