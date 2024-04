Ucrania reprocha las críticas de sus socios por atacar las refinerías rusas: "Cada uno sobrevive como puede"

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, ha cuestionado las demandas de sus socios de no atacar la infraestructura energética rusa y se ha preguntado si tienen en cuenta a la población ucraniana que sufre también falta de suministros por las ofensivas rusas. "Cada uno sobrevive como puede", ha zanjado.

"En nuestro país debido a las falta de sistemas Patriot, la lista de civiles muertos crece ¿A nadie le importa? Respeto mucho a todos nuestros socios pero (...) debido a los ataques a nuestra infraestructura, a la falta de Patriot, el número de personas que viven sin electricidad está aumentando", ha dicho Kuleba.

"Tenemos que pensar en nuestros propios intereses", ha enfatizado Kuleba para quien no hay relación entre los daños causados a las refinerías de petróleo rusas con posibles problemas en el mercado energético mundial, tal y como han advertido recientemente socios tan importantes de Ucrania como Estados Unidos.

Así, Kuleba ha condicionado cualquier reclamo de los socios de Ucrania sobre cómo actuar durante la guerra a la entrega, por ejemplo, de sistemas de defensa aérea, una de las principales demandas y según ha reconocido, de las más difíciles.

"Si nuestros socios nos dicen que nos van a dar siete sistemas Patriot pero a cambio nos dicen que no podemos hacer, entonces hay un tema de conversación. Si no tienen estos sistemas, no hay tema de conversación", ha zanjado.

En ese sentido, ha vuelto a insistir en la necesidad de que los socios de Ucrania aceleren la entrega de este tipo de armamento para proteger los cielos de los ataques del Ejército y la aviación rusas y ha deslizado la posibilidad de que no estén tan realmente interesados en apoyarles, según recogen medios ucranianos.

"Con el debido respeto y gratitud, pero ¿creen que el Ejército estadounidense no tiene un sistema Patriot de repuesto que pueda transferir a Ucrania?", se ha preguntado el responsable de la diplomacia ucraniana.