Ucrania: Resort o bases EEUU, posibles sedes de cumbre

Una de las hipótesis que ha circulado en las últimas horas es la pintoresca localidad de Girdwood, donde se encuentra el resort Aleyska, cuyo nombre deriva de la palabra aleutiana que significa "gran tierra blanca al este".

Una búsqueda en el sitio del hotel -explicaron los medios locales- indica que el 14 y 15 de agosto no hay disponibilidad de habitaciones, aunque esto podría deberse también a la temporada turística, que convierte a Alaska en un destino privilegiado durante el mes de agosto, el segundo más intenso para el turismo.

Para intentar limitar los inconvenientes para el público, no se descarta que la cumbre se celebre en una de las nueve bases militares del estado.

La base de Elmendorf-Richardson, en particular, se encuentra a poco más de 20 kilómetros del aeropuerto de Anchorage, por lo que es fácilmente accesible.

La propia capital, Anchorage, es otra posibilidad: en marzo de 2021, la ciudad albergó el primer encuentro entre Estados Unidos y China de la era Joe Biden en las instalaciones del hotel Captain Cook.

La alcaldesa de Anchorage, Suzanne LaFrance, declaró recientemente que no recibió ninguna indicación al respecto. Sin embargo, Larry Disbrow, uno de los principales agentes inmobiliarios que gestiona alquileres a corto plazo en Anchorage, dijo al New York Times que alquiló al Servicio Secreto una propiedad de seis habitaciones para la reunión.

Otra opción podría ser Fairbanks, la segunda ciudad más grande de Alaska, que se encuentra al norte de la capital y a poco más de 40 kilómetros de la Base de la Fuerza Aérea de Eielson, una de las bases militares estadounidenses más al norte.

También están las Islas Diomede, ubicadas a solo cuatro kilómetros de Rusia, pero según los observadores, son un destino improbable: prácticamente deshabitadas, tienen una población de alrededor de 80 personas, todas residentes en Little Diomede.

Otras islas de Alaska podrían ser consideradas, aunque la logística sería muy complicada.

Mientras se espera conocer exactamente qué sucederá, los habitantes de Alaska se preparan para la cumbre y para tener los ojos del mundo sobre ellos.

A Putin le ofrecerán probablemente una recepción fría: el ex territorio ruso, que durante años celebró su relación con Moscú, comenzó a dar la espalda a Rusia desde la ascensión del líder del Kremlin en 2000 y con la invasión de Ucrania.

De hecho, en 2023, la asamblea de Anchorage -la ciudad donde la influencia rusa aún es palpable entre cadenas de supermercados y restaurantes específicos- suspendió su relación de "ciudad gemela" con la siberiana Magadán debido a la guerra.

