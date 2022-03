Ucrania retira embajadores de países que no la apoyan

Los últimos acontecimientos en la guerra en Ucrania:

___

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha retirado a los embajadores de Ucrania en Georgia y Marruecos, indicando que no han hecho lo suficiente para persuadir a esas naciones a expresar su apoyo a Ucrania y castigar a Rusia por la invasión.

“Con todo respeto, si no va a haber armas, si no va a haber sanciones, si no va a haber restricciones a las empresas rusas, entonces por favor busquen otro trabajo”, dijo Zelenskyy en su discurso a la nación. “Estoy a la espera de resultados concretos en los próximos días sobre el trabajo de nuestros representantes en Latinoamérica, Medio Oriente, el sureste de Asia y África”.

El mandatario también dijo que esperaba resultados de los agregados militares de Ucrania en embajadas en el extranjero.

Señaló que “el frente diplomático es uno de los más importantes” en la batalla de Ucrania por ganar la guerra contra Rusia.

___

Las negociaciones entre Ucrania y Rusia en busca de un acuerdo de paz se reanudarán el viernes a través de una videoconferencia, informó el jefe de la delegación ucraniana.

David Arakhamia es miembro de la delegación ucraniana y también es el líder del partido gobernante en el Parlamento.

Ambas partes sostuvieron un encuentro presencial el martes en Estambul, luego de dos semanas de negociaciones a través de video, y parecieron surgir los primeros esbozos de un posible acuerdo de paz.

La delegación ucraniana ofreció un marco bajo el cual el país se declararía neutral, dejando de lado sus aspiraciones de integrarse a la OTAN —algo que Moscú ha exigido desde hace tiempo_, a cambio de garantías de seguridad por parte de terceras naciones.

Los diplomáticos rusos respondieron de manera positiva a la propuesta de Ucrania.

___

WASHINGTON - En su descripción más detallada con respecto a un retiro de las fuerzas rusas de Kiev, el Pentágono dice que “menos del 20%” del contingente de Rusia en las cercanías de la capital ucraniana ha iniciado un “reposicionamiento”.

El portavoz del Pentágono John Kirby no dio una cifra específica de tropas el miércoles. Indicó que los soldados que han comenzado a alejarse de Kiev habían estado desplegados en las cercanías del aeropuerto de Hostomel, al noroeste de la capital.

Kirby indicó que aparentemente Rusia está alejando a sus fuerzas de Kiev a fin de reabastecerlas y reorganizarlas para utilizarlas en otras partes de Ucrania, y no para regresarlas a Rusia.

Funcionarios en Moscú habían dicho esta semana que reducirían significativamente sus operaciones militares en la zona de la capital como un gesto para facilitar las negociaciones de paz. Pero autoridades ucranianas y estadounidenses han expresado escepticismo en torno a las intenciones de Rusia.

___

LONDRES — El gobierno británico prohíbe realizar mantenimiento de aviones y buques propiedad de oligarcas rusos. La Foreign Office dijo el miércoles que las nuevas sanciones se han aplicado de inmediato al magnate petrolero Eugene Shvidler y a Oleg Tinkov, dueño del Banco Tinkoff.

A Shvidler, ya sancionado debido a sus lazos comerciales con Roman Abramovich, le han incautado dos jets privados.

El secretario de Trasportes, Grant Shapps, dijo que la nueva ley da a Gran Bretaña mayor poder para “privar a los oligarcas de acceso a sus juguetes de lujo”.

Las autoridades británicas incautaron el martes un superyate cotizado en 38 millones de dólares. No identificaron al dueño, solo dijeron que tenía vínculos con el presidente Vladimir Putin.

El gobierno dijo por otra parte que las sanciones financieras, comerciales y de navegación aplicadas a Crimea se han extendido a las regiones de Donetsk y Luhansk.

___

KIEV, Ucrania — El ejército de Rusia sigue atacando zonas en torno a la capital ucraniana, Kiev, según un alto funcionario local.

Oleksandr Pavliuk, jefe de la administración militar de la región de Kiev, reportó el miércoles 30 ataques rusos contra zonas residenciales e infraestructuras civiles en las regiones de Bucha, Brovary y Vyshhorod, en los alrededores de la capital.

La ofensiva se produjo a pesar de la promesa rusa de reducir su actividad militar en torno a Kiev y a la ciudad norteña de Chernígov luego de las conversaciones del martes entre negociaciones de ambos países en Estambul.

Olexander Lomako, secretario del consejo municipal de Chernígov, contó en un mensaje de voz a The Associated Press que las acciones militares se incrementaron durante la noche y que “la ciudad fue bombardeada, atacada con artillería y con armamento pesado”. Entre las zonas alcanzadas había un biblioteca y un centro comercial, agregó.

___

MOSCÚ — El Kremlin dice que la última ronda de conversaciones con Ucrania no ha arrojado avances.

El portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, señaló el miércoles como un “factor positivo” que Ucrania presentase sus propuestas por escrito, pero agregó que “no podemos decir que haya habido algo prometedor o algún avance”.

En una llamada con reporteros, hizo hincapié en que tras las conversaciones del martes en Estambul queda mucho trabajo por delante.

En esa reunión, la delegación ucraniana presentó un marco para un acuerdo de paz por el que el país se mantendría neutral, aunque su seguridad estaría garantizada por un grupo de terceros países, incluyendo Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Turquía, China y Polonia. También se mostró dispuesto a mantener conversaciones, durante un periodo de 15 años, acerca del futuro de la península de Crimea, que fue anexionada por Rusia en 2014.

Peskov explicó que el jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, ha informado de los resultados al presidente ruso, Vladimir Putin.

El vocero del Kremlin no abordó los detalles de las negociaciones. Preguntado por la oferta ucraniana para dialogar sobre el estatus de Crimea, respondió que no hay nada que discutir porque la península forma parte de Rusia de acuerdo con la Constitución.

___

KIEV, Ucrania — La agencia estatal de emergencias de Ucrania eleva a 14 el número de fallecidos en el ataque ruso a un edificio gubernamental de la ciudad de Mikolaiv, en el sur del país.

Según las autoridades ucranianas, el ejército ruso causó un agujero de gran tamaño en el centro de un edificio de nueve plantas propiedad del gobierno regional el martes por la mañana. El gobernador acusó a Moscú de esperar a que la gente llegase a sus puestos de trabajo para atacar.

La agencia de emergencias señaló que los rescatistas recuperaron un cuerpo más de entre los escombros y que un herido falleció en el hospital, lo que elevó la cifra de muertos a 14.

___

KIEV, Ucrania — Un asesor del presidente de Ucrania dice que el ejército ruso ha redistribuido a algunas de sus fuerzas en el este del país.

En declaraciones televisadas el miércoles, Oleksiy Arestovych afirmó que Rusia ha movido a algunos de sus soldados de zonas próximas a la capital, Kiev, al este en un intento de rodear a las fuerzas estatales en la zona.

Moscú ha dejado a parte de su destacamento cerca de Kiev para impedir que las fuerzas locales se desplacen a otras partes, apuntó Arestovych, agregando que el Kremlin no ha retirado a efectivos de la ciudad norteña de Chernígov.

Oficiales del ejército ruso dijeron que su ofensiva se centrará ahora en el este de Ucrania, donde los rebeldes apoyados por el Kremlin se enfrentan a las fuerzas de Kiev desde 2014. Además, tras las conversaciones del martes con negociadores ucranianos en Estambul, Rusia anunció que reduciría sus actividades militares en Kiev y Chernígov para contribuir al éxito del diálogo.

Pero el gobernador de Chernígov, Viacheslav Chaus, manifestó que los ataques rusos contra las infraestructuras civiles continuaron durante la noche a pesar del anuncio.

___

MOSCÚ — El ejército de Rusia reporta una nueva serie de ataques a arsenales y depósitos de combustible de Ucrania.

El vocero del Ministerio de Defensa ruso, el general de brigada Igor Konashenkov, explicó el miércoles que el ejército empleó misiles aéreos de crucero de largo alcance para atacar depósitos de combustible en Starokonstantinov y en Jmelnitski, en el centro del país.

Las tropas de Moscú atacaron también el cuartel general de las fuerzas especiales ucranianas en Bereznehuvate, en la región sureña de Mikolaiv, agregegó el portavoz en un comunicado.

Según Konashenkov, los rusos emplearon lanzadores móviles de misiles Iskander para alcanzar dos depósitos de munición en la región oriental de Donetsk. El ejército ruso dice que ha redirigido su ofensiva en Ucrania hacia el Donbás, el centro industrial del este del país, donde los rebeldes respaldados por Moscú luchan contra las fuerzas estatales desde 2014.

___

GINEBRA — La agencia de refugiados de Naciones Unidas dice que más de cuatro millones de personas han huido de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, estableciendo una nueva marca en la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

En total, 4,01 millones de personas han salido de Ucrania en poco más de un mes, según publicó el miércoles el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados en una web que controla los flujos de refugiados en todo el mundo. De ellos, 2,3 millones han entrado en Polonia.

Los trabajadores humanitarios apuntan que las llegadas se han ralentizado en los últimos días ya que muchos esperan a ver cómo evoluciona el conflicto. Se estima que otros 6,5 millones de personas están desplazadas dentro del país.

___

VARSOVIA, Polonia — El primer ministro de Polonia dice que el país tomará medidas para frenar las importaciones de petroleo ruso para finales de 2022.

Polonia ya ha reducido en gran medida su dependencia del crudo ruso, explicó Mateusz Morawiecki el miércoles.

Morawiecki señaló en una conferencia de prensa que Varsovia pondrá en marcha el plan más radical entre las naciones europeas para alejarse de las fuentes de energía rusas.

En la víspera, el país anunció la prohibición de las importaciones de carbón ruso. Morawiecki señaló que espera que las de gas se reduzcan en mayo y pidió a otros países europeos que sigan su ejemplo.

___

ESTAMBUL — Turquía dice que las delegaciones de Rusia y Ucrania han decidido volver a casa para consultas tras los avances en las negociaciones.

Las conversaciones del martes, auspiciadas por Turquía, esbozaron lo que podría ser un marco para poner fin a la guerra. Se esperaba que el diálogo se reanudase el miércoles, pero el ministro turco de Exteriores, Mevlut Cavusoglu, dijo que las dos partes iban a llevar las propuestas de regreso a sus capitales.

En la conferencia de Estambul, la delegación ucraniana presentó un marco por el que el país se declararía neutral y su seguridad estaría garantizada por una serie de naciones.

Por su parte, el viceministro ruso de Defensa, Alexander Fomin, señaló que, mientras tanto, Moscú reduciría su actividad militar hacia Kiev o Chernígov para “incrementar la confianza mutua y crear condiciones para futuras negociaciones”.

Según el jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, los negociadores trasladarán las propuestas ucranianas a su presidente, Vladimir Putin, y el Kremlin ofrecerá después una respuesta, aunque no indicó cuándo.

Cavusoglu dijo que espera un encuentro entre los ministros de exteriores de ambos países en una fecha por especificar, y apuntó que otra reunión entre Putin y su homólogo ucraniano, Volodomyr Zelenskyy, también estaba en la agenda.

La agencia noticiosa estatal rusa Tass reportó que los delegados de Moscú llegaron a Rusia el martes en la noche.

___

LONDRES — La creciente dependencia de Rusia de los mercenarios para combatir en Ucrania es un indicio del ato costo que está teniendo la guerra para las fuerzas de Moscú, dice Gran Bretaña.

Según funcionarios occidentales, hasta 1.000 miembros del Grupo Wagner, una organización privada, han sido enviados al este de Ucrania. Moscú está tratando también de reclutar a sirios para luchar en el país.

“Es una señal preocupante, pero también muestra probablemente lo dependiente que se han vuelto de otros combatientes por la debilidad y la fragilidad de sus fuerzas provisionales”, apuntó el viceprimer ministro británico, Dominic Raab.

En declaraciones a Sky News, señaló que “la maquinaria de guerra rusa, que tenía una reputación bastante temible, se ha visto que tropieza, al menos en las primeras etapas de esta campaña".

El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña dice que algunas unidades rusas se han retirado de Ucrania a Rusia y Bielorrusia tras sufrir fuertes pérdidas.

___

El gobernador de la región de Chernígov, en el norte de Ucrania, dice que los ataques rusos continuaron durante la noche a pesar de que Moscú dijo que reduciría su actividad militar en la zona.

En un mensaje en video publicado en redes sociales, Viacheslav Chaus reportó daños en viviendas e infraestructuras como bibliotecas y centros comerciales en las ciudades de Chernígov y Nizhyn.

Chaus no reveló si hubo víctimas mortales o heridos.

Acerca del anuncio de Rusia de que reduciría su actividad militar, apuntó: “¿Nos lo creemos? Por supuesto que no”.

Durante las conversaciones mantenidas en Estambul el martes, el viceministro ruso de Defensa, Alexander Fomin, señaló que Moscú reduciría su actividad militar hacia Kiev o Chernígov para “incrementar la confianza mutua y crear condiciones para futuras negociaciones”.

___

BERLÍN — El ministro de Economía de Alemania activa el nivel de alerta temprana para el suministro de gas ante la continua exigencia de Rusia de cobrar en rublos.

Robert Habeck dijo a reporteros que este es el primero de los tres niveles de alerta y que supone la formación de un equipo de crisis dentro de su ministerio que reforzará el monitoreo del estado de los suministros.

El ministro explicó que tomó la medida luego de que Moscú indicó que aprobará un proyecto de ley para exigir que los pagos se realicen en rublos, a pesar de que los países que conforman el Grupo de los Siete rechazaron esta demanda el lunes.

Según Habeck, los depósitos de gas alemanes están actualmente a alrededor del 25% de su capacidad.

___

LONDRES — El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña dice que el anuncio de Rusia de que se centrará en las regiones separatistas del este de Ucrania “es probablemente una admisión tácita de que está teniendo problemas para mantener más un eje de avance importante”.

En su evaluación diaria sobre la guerra en Ucrania, el ministerio afirmó el miércoles que las unidades rusas que sufren grandes pérdidas se han visto obligadas a regresar a Bielorrusia y Rusia para reorganizarse y abastecerse. Esto aumenta la presión sobre una logística rusa ya al límite, y demuestra las dificultades que está teniendo Moscú para reorganizar sus unidades de vanguardia en territorio ucraniano, añadió.

Las autoridades británicas destacaron sin embargo que es poco probable que este cambio estratégico suponga un alivio para los civiles que siguen en las ciudades sometidas a los incesantes bombardeos rusos, y esperan que Moscú siga compensando la reducción de las maniobras terrestres con ataques masivos de artillería y misiles.