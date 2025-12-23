Ucrania.- Retiran la ciudadanía rusa a un periodista crítico con la guerra de Ucrania

MADRID, 23 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Las autoridades rusas han informado este martes de que han retirado la ciudadanía rusa al periodista Roman Anin, crítico con la invasión rusa de Ucrania lanzada en febrero de 2022 por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El Ministerio del Interior de Rusia ha informado de la retirada de la ciudadanía al editor en jefe del portal Historias Importantes --designado como agente extranjero y que ahora opera desde Letonia--, de 39 años, por supuestamente difundir información falsa sobre el Ejército ruso, en el marco de la guerra, según informa la agencia de noticias TASS. Anin, originario de Moldavia, obtuvo la ciudadanía rusa en 2006. En marzo, un tribunal de Moscú le condenó tanto a él como a otra periodista (Ekaterina Fomina) del mencionado portal a ocho años y seis meses de prisión cada uno por "difusión deliberada de información falsa sobre las Fuerzas Armadas".