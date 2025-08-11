Ucrania: Reunión de emergencia UE antes de Trump-Putin

Los europeos han intensificado los contactos y trabajan para formar un frente unido en apoyo a Ucrania tras el anuncio de una cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia en Alaska el viernes.

Por el momento, no se espera la asistencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aunque sigue siendo "posible", según el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker.

La reunión de hoy fue convocada por la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, también participará.

La reunión se produce tras una serie de contactos establecidos durante el fin de semana, incluyendo una reunión el sábado en el Reino Unido entre asesores de seguridad nacional europeos y estadounidenses, a la que asistió el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, y numerosas conversaciones telefónicas. El propio jefe de Estado ucraniano se ha reunido en los últimos tres días con 13 líderes europeos, así como con los presidentes de Kazajistán y Azerbaiyán.

Además, Kiev "obviamente está colaborando con Estados Unidos".

Kiev debe participar en las conversaciones de paz en Ucrania, y no se debe permitir que Rusia desafíe las fronteras "con impunidad". El primer ministro polaco, Donald Tusk, declaró esto en una rueda de prensa aún en curso, convocada para informar a los medios polacos tras las consultas de este fin de semana entre los líderes europeos, quienes, añadió, "mantienen un enfoque unido".

"Para Polonia y nuestros socios europeos, debe quedar claro que las fronteras no se pueden modificar por la fuerza" y que "Occidente no aceptará las exigencias rusas que simplemente equivalgan a la confiscación de territorio ucraniano", amplió.

"Invitar a Zelenski a la reunión de Alaska sería la mejor decisión en las circunstancias actuales", declaró a la agencia PAP el viceprimer ministro y ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, según informó Ukrinform.

"Creo que el presidente Zelensky será invitado. Hoy surge información que sugiere que el presidente Zelensky podría asistir a la reunión entre el presidente Trump y Putin. Sería la mejor decisión, y creo que se concretará", declaró Kosiniak-Kamysz.

"La semana pasada tuve la oportunidad de hablar con los asesores más cercanos del presidente Trump", añadió, "quienes expresaron su determinación de lograr la paz.

Polonia hará todo lo posible por lograr una paz justa.

En su opinión, alcanzar un acuerdo de alto el fuego con la participación del presidente Zelensky está más cerca que nunca.

Y luego acotó que si esto se concretara el 15 de agosto, aniversario de la victoria sobre los bolcheviques en la Batalla de Varsovia de 1920, sería "el regalo más hermoso" para esta parte del mundo y para el futuro de la región.

Polonia está dispuesta a apoyar una posible misión de mantenimiento de la paz en Ucrania ofreciendo asistencia logística e infraestructural, pero manteniendo sus tropas en suelo polaco. (ANSA).