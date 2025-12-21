Ucrania: Roberto Benigni, el mundo debería repudiar la guerra siempre

Fazio lo incita: "Eres consciente de que eres Roberto Benigni?". A lo que él responde: "Me siento bien. He intentado ser Sophia Loren, pero me siento bien. Soy la persona más normal del mundo".

"Cuando te quieren bien, siempre te impresiona -respondió Benigni-, hemos tenido grandes audiencias con 'Pietro', fue algo bellísimo, debo agradecer al Vaticano que nos recibió en los jardines secretos del Papa. Fue una idea que surgió del Papa Francisco. Me enamoré de Pietro, una persona increíble. Era un chico. Descubrí cosas increíbles".

Benigni recordó haber visto la proyección de "Pietro, un hombre en el viento" -que fue transmitido por Rai1 el pasado 10 de diciembre en horario estelar- junto a León XIV: "Vi este espectáculo con el Papa, llegó el Papa vestido como Papa, lo vi como a los ángeles, tiene un aura enorme, simple y gentil. El Papa se quedó todo el tiempo. Me dijo que 'La vita è bella' era una de sus películas favoritas y yo le respondí que él era uno de mis cuatro papas preferidos".

"¿Y ahora debes hacer de Agustín? "Sería algo por hacer.

Escribió un libro llamado 'Las confesiones' que forma toda la cultura de Occidente, y es mi libro favorito. Él es agustiniano y comenzamos a hablar sobre 'Las Confesiones'. Agustín dice cosas increíbles. Dice 'dame castidad y continencia, pero no de inmediato'. Nutre la mente solo con lo que la alegra. El gran secreto del cristianismo es la alegría. Y luego Agustín escribió un poema: ama y haz lo que quieras".

"Hoy se necesita hablar mucho de amor, porque cuando se ama, el amor regresa, te es devuelto. Ahora vivimos en un mundo terrible, pero no peor que cómo era entonces", dice aún Roberto Benigni, a Fabio Fazio, hablando de "Pietro. Un hombre en el viento", espectáculo que ahora también se ha convertido en un libro para Einaudi.

"Decía San Agustín, si el mundo es feo, somos feos nosotros.

El Papa León hizo un discurso maravilloso sobre la paz. Pero ¿cómo se puede hablar de guerra hoy en día? Las armas deberían ser puestas en un museo. Quieren humanizar la guerra, pero la guerra no debe ser humanizada, debe ser abolida. La guerra no es una cosa malvada -continuó Benigni- es una inmensa vulgaridad; las personas que la hacen son vulgares. En nuestra Constitución tenemos que Italia repudia la guerra, debería estar en todas las constituciones, en la rusa, en la americana. El mundo debería repudiar la guerra para siempre".

"Hay mucho que decir sobre (el presidente estadounidense, Donald) Trump, necesitaríamos 40 minutos, la próxima vez. Trump tiene un gran poder y querría hacerse cada vez más rico, y (el magnate Elon) Musk, que ya es rico, quiere poder, y ambos quieren dividir Europa. Mientras que Europa es lo más grande del mundo, aquí solo quedan los derechos", afirmó Benigni.

"Les damos una tremenda rabia, nos envidian. Europa es el lugar donde se vive mejor en el mundo. Seríamos inmensos si nos federáramos, en cambio estamos en pequeños estados. No nos soportan, tenemos democracia y derechos, y no nos soportan".

