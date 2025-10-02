Ucrania rompe relaciones con Nicaragua por reconocer Crimea y el resto de zonas ocupadas como parte de Rusia

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

Ucrania ha roto relaciones diplomáticas con Nicaragua por su reconocimiento de la península de Crimea y del resto de regiones "temporalmente ocupadas" --Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón-- como parte de Rusia.

"No toleraremos ninguna intrusión en nuestra condición de Estado", ha dicho la cartera de Exteriores.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha acusado al "régimen nicaragüense" de pretender el menoscabo de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, en "flagrante violación de la Carta de Naciones Unidas y de las normas y principios fundamentales del Derecho Internacional".

Asimismo, ha asegurado que dicho reconocimiento es "nulo" y carece de consecuencias jurídicas.

"No modificará las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania", ha advertido.

Kiev ha denunciado la connivencia de Managua con el "Estado agresor", en alusión a Moscú, de quien depende financiera y políticamente, lo que convierte al país centroamericano en un "régimen títere" del Kremlin.