Ucrania: Rusia acelera su ofensiva en el este ucraniano

Según datos del campo de batalla del Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Estados Unidos, las fuerzas rusas han realizado su mayor avance en 24 horas sobre Ucrania en más de un año.

Y, mientras la batalla se intensificaba, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y líderes europeos se reunieron para mantener conversaciones urgentes en línea con Trump, con la esperanza de convencerlo de que respetara los intereses de Kiev durante la inminente cumbre del viernes con Putin.

El presidente ucraniano declaró el martes en redes sociales: "Vemos que el ejército ruso no se prepara para poner fin a la guerra. Al contrario, están realizando movimientos que indican preparativos para nuevas operaciones ofensivas".

Con la atención mundial puesta en la cumbre de Alaska, Rusia ha logrado rápidos avances esta semana en una estrecha pero importante sección de la línea del frente en el este de Ucrania.

Según los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra, el ejército ruso tomó o reclamó 110 kilómetros cuadrados (42,5 millas cuadradas) el 12 de agosto, en comparación con el día anterior. Fue la mayor cantidad desde finales de mayo de 2024.

En los últimos meses, Moscú ha tardado habitualmente entre cinco y seis días en avanzar a ese ritmo, aunque los avances rusos se han acelerado en las últimas semanas.

Zelenski reconoció el martes que las tropas rusas habían avanzado hasta 10 kilómetros cerca de la ciudad minera de carbón de Dobropillia, en el este del país, pero afirmó que Kiev pronto las "destruiría".

Rusia, que actualmente controla total o parcialmente el 19% del territorio ucraniano, anunció el miércoles la toma de dos aldeas cercanas a Dobropillia.

El ejército ruso disparó al menos 49 drones y dos misiles balísticos contra Ucrania durante la noche, según informó la fuerza aérea ucraniana el miércoles.

Al menos tres personas murieron en ataques con artillería y drones rusos en la región meridional de Jersón, según informaron las autoridades regionales.

En la región de Donetsk, las autoridades anunciaron la evacuación de 1200 personas, incluidos 42 niños, de las zonas de primera línea desde el martes.