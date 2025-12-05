Ucrania.- Rusia acusa a la ONU de "distorsionar la realidad" con su resolución sobre los niños "trasladados a la fuerza"

MADRID, 5 dic. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Rusia han acusado este viernes a Naciones Unidas de "distorsionar la realidad" con la resolución sobre el "traslado a la fuerza" de niños ucranianos a territorio ruso en el marco de la invasión de Ucrania, desatada hace ya casi cuatro años.

El Ministerio de Exteriores ruso ha indicado en un comunicado que el documento, "preparado por el régimen de Kiev y sus socios europeos, está saturado de mentiras e hipocresía". "Le han dado la vuelta a la realidad. Está basado en acusaciones odiosas contra Rusia y habla de supuestas adopciones y deportaciones forzosas para eliminar la identidad de estos niños ucranianos", recoge el texto.

"Estas insinuaciones carecen de prueba alguna al respecto. No se habla de los niños ucranianos que son llevados a Europa y que pierden todo contacto con sus familias", ha aseverado, al tiempo que ha explicado que "está claro que esta resolución busca distraer la atención del declive total del régimen de Kiev, lleno de corrupción y sufrimiento, de derrota tras derrota en el campo de batalla".

En este sentido, ha arremetido contra la presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, "que ha olvidado que ya se terminó su trabajo al frente del Ministerio de Exteriores de Alemania y que tiene que actuar con profesionalidad, justicia e imparcialidad".

Con 91 votos a favor, 12 en contra y 57 abstenciones, el organismo dio luz verde el miércoles al documento, que insta a Rusia a "garantizar el regreso inmediato, seguro e incondicional de los niños que han sido deportados o trasladados a la fuerza" hasta territorio ruso.

Además, pide poner fin, "sin demora, a cualquier práctica de traslado forzoso, deportación, separación de sus familias y tutores legales, cambio de estatus personal y adoctrinamiento de niños ucranianos", tal y como ha señalado la ONU en un comunicado.