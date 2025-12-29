Ucrania.- Rusia acusa a Ucrania de un ataque a una residencia de Putin y dice que "reconsiderará" su postura negociadora

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Rusia ha acusado este lunes a Ucrania de lanzar durante la última madrugada un ataque contra una residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, en la región de Nóvgorod, motivo por el que "reconsiderará" su postura en las negociaciones en marcha para un acuerdo de paz con Kiev que ponga fin a la invasión desatada en febrero de 2022.

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha afirmado que "el régimen de Kiev lanzó en la noche del 28 al 29 de diciembre un ataque terrorista usando 91 drones de largo alcance contra una residencia presidencial rusa en la región de Nóvgorod", sin dar detalles sobre posibles víctimas o daños materiales.

Así, ha manifestado que "esta acción tuvo lugar durante negociaciones intensas entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano" y ha subrayado que "este tipo de acciones imprudentes no quedarán sin respuesta", según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

"No pretendemos retirarnos del proceso de negociación con Estados Unidos, pero dada la completa degeneración del criminal régimen de Kiev, que ha virado a una política de terrorismo de Estado, las posiciones negociadoras de Rusia serán reconsideradas", ha sostenido.