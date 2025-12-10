Ucrania.- Rusia afirma que Trump es "el único líder occidental" que "entiende las raíces de la crisis" en Ucrania

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha afirmado este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es "el único líder occidental" que "entiende las raíces de la crisis" en Ucrania y la situación actual que atraviesa el país, unas declaraciones que llegan a medida que Washington parece impacientarse por la postura adoptada por la Unión Europea sobre un posible acuerdo de paz que ponga fin a la guerra.

Durante una intervención ante el Parlamento, Lavrov ha indicado que "inmediatamente después de llegar a la Casa Blanca, Trump empezó a mostrar indicios de que entendía lo que estaba sucediendo y los motivos que hacen la guerra de Ucrania inevitable". "Esto subraya también las acciones hostiles de sus antecesores en el cargo contra Rusia durante muchos años", ha dicho.

"Estados Unidos está mostrando una creciente impaciencia, especialmente Trump, que, como ya he dicho, es el único que parece entender. Y esta historia está ahora llegando a su clímax", ha afirmado, al tiempo que ha señalado que el magnate neoyorquino "ve la necesidad de abordar las raíces de este asunto" y su relación con el hecho de que "los derechos de muchos fueron socavados por los que llegaron al poder como resultado del golpe de 2014".

En este sentido, ha afirmado que Trump ha mostrado ser también "el único líder occidental que se preocupa por los Derechos Humanos" en relación con este asunto y que está abordando la posibilidad de "garantizar los derechos de las minorías" en Ucrania. Este es un asunto que han abordado la parte estadounidense y la rusa, ha sostenido, antes de expresar que "es bueno que se esté hablando de ello".

"Pedimos a Ucrania que cumpla con todas las normas relacionadas con las minorías y las libertades religiosas que son aceptadas en la Unión Europea", ha insistido, no sin resaltar que "los Derechos Humanos no deben ser obviados" a la hora de abordar estos asuntos, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.

Lavrov ha criticado la "manía" de creer que "los europeos están por encima de toda norma, tradición o ley vigente en otras partes del mundo". "Es por eso que Trump y sus socios hablan cada vez más de la profunda crisis que atraviesa la UE y la idea de que avanza en la mala dirección", ha añadido.

"La UE no puede tragarse el hecho de que Rusia ganará y conseguirá sus objetivos legítimos, por eso los líderes europeos siguen adhiriéndose a políticas fútiles de apoyo a Kiev", ha aseverado.

"Europa se ha cegado en su deseo de infligir una derrota estratégica a Rusia. No pueden imaginarse una situación en la que tengan que tragarse la derrota, pero claramente este es su problema", ha recalcado.

"Valoramos la voluntad del presidente Trump de dialogar y de resolver el conflicto en Ucrania mediante medios políticos y diplomáticos", ha continuado Lavrov, que ha destacado las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia celebradas la semana pasada y en las que se alcanzó un acuerdo para "continuar con este trabajo".

RUSIA RESPONDERÁ

Sobre la posibilidad de que finalmente se lleve a cabo un despliegue militar europeo en Ucrania, ha afirmado que "habrá una respuesta" contundente, al tiempo que ha descartado que Moscú "busque una guerra con Europa". "Esta idea no se nos ha pasado por la mente, pero responderemos a cualquier acto hostil", ha dicho.

"Esto incluye el despliegue de contingentes militares europeos en Ucrania", ha apostillado el ministro, que también ha aclarado que habrá respuesta en caso de que "se apropien de activos rusos", tal y como piden algunos líderes.

Además, ha hecho hincapié en la importancia de que Naciones Unidas "deje de desempeñar un papel parcial" en lo referente a Ucrania. "Pedimos que dejen de ucranizarlo todo. Sus posturas han sido privatizadas por Occidente y su política entera ha sido dictada, en gran medida, por miembros de la OTAN y la UE", ha apuntado.

"Los asuntos políticos, de paz, humanitarios y de seguridad en el marco de la ONU son todos mecanismos de influencia. Todo esto se encuentra en manos de los colegas occidentales, que se benefician de ello, desgraciadamente. Tenemos que empezar a pensar en el futuro de la ONU para que no se repita lo que ya pasó con la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa)", ha zanjado.