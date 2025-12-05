Ucrania.- Rusia anuncia avances en el este de Ucrania con la toma de otra localidad en Donetsk

MADRID, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Rusia han asegurado este viernes que sus tropas han logrado nuevos avances en el este de Ucrania con la toma de otra localidad en Donetsk, en el marco de la invasión lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Como resultado de acciones coordinadas de las unidades del grupo de fuerzas Sur, la localidad de Bezimianoye, en la República Popular de Donetsk, ha sido liberada", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve mensaje en su cuenta en Telegram, sin que Kiev se haya pronunciado sobre estas informaciones.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.