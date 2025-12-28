Ucrania.- Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de otras seis localidades en Zaporiyia y Donetsk

MADRID, 28 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Las autoridades de Rusia han anunciado este domingo nuevos avances en el marco de su invasión de Ucrania, desatada hace casi cuatro años, en febrero de 2022, con la toma de otras seis localidades en las provincias de Zaporiyia y Donetsk. El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en su cuenta en Telegram que las tropas rusas han tomado Stepnogorsk y Gulyai-Pole, en Zaporiyia, así como Artemovka, Dimitrov, Rodinske y Volnoye, en Donetsk, sin dar informaciones sobre bajas en el marco de estos combates. Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.