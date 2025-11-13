Ucrania.- Rusia anuncia avances territoriales en Ucrania con la toma de dos localidades en Járkov y Dnipropetrovsk
MADRID, 13 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves nuevos avances en su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022, con la toma de otras dos localidades en las provincias de Járkov y Dnipropetrovsk, sin que Kiev se haya pronunciado sobre estas afirmaciones.
El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en su cuenta en Telegram que las "acciones decisivas" de las tropas rusas han permitido "liberar" la localidad de Sinelnikovo, en Járkov, antes de agregar que también han tomado el control de Danilovka, en Dnipropetrovsk.
Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.
