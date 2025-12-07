Ucrania.- Rusia anuncia la toma de dos localidades en Donetsk y Járkov en el marco de su invasión de Ucrania

MADRID, 7 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este domingo la toma de otras dos localidades ucranianas en las provincias de Donetsk y Járkov, en el marco de unos avances territoriales durante los últimos meses en esta parte del país al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en su cuenta en Telegram que las tropas rusas han tomado la localidad de Kucherovka, en Járkov, tras "operaciones activas" en la zona, mientras que también han "completado la liberación" de la ciudad de Rivne, en Donetsk, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.