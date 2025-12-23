Ucrania.- Rusia anuncia la toma de dos localidades en Járkov y Dnipropetrovsk en el marco de sus avances en Ucrania

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la toma de otras dos localidades en las provincias ucranianas de Járkov y Dnipropetrovsk, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en su cuenta en Telegram que sus tropas se han hecho con el control de Prilipka, en Járkov, y de Andrivka, en Dnipropetrovsk, sin que las autoridades ucranianas se hayan pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones desde Moscú.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.