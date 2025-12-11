Ucrania.- Rusia anuncia la toma de dos localidades en las provincias de Járkov y Donetsk, Ucrania

MADRID, 11 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves la toma de dos nuevas localidades en el marco de su ofensiva en las provincias ucranianas de Járkov y Donetsk (este), al hilo de los avances de los últimos meses de invasión, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. "Unidades del grupo militar Norte han completado la liberación de la localidad de Liman, en Járkov, a través de operaciones activas", ha manifestado el Ministerio de Defensa ruso a través de su cuenta en Telegram, sin que las autoridades o las Fuerzas Armadas ucranianas se hayan pronunciado sobre estas informaciones. Tras ello, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Valeri Gerasimov, ha anunciado durante una reunión con Putin que "la ciudad de Serversk --en Donetsk-- ha sido liberada", antes de agregar que también hay combates intensos en Konstantinovka. "Las tropas del grupo conjunto están realizando operaciones de combate de acuerdo con el plan de la operación militar especial", ha manifestado, usando el término que emplea Moscú para referirse a la invasión de Ucrania, según una transcripción de sus declaraciones publicadas por el Kremlin. Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.