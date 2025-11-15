Ucrania.- Rusia anuncia la toma de la localidad de Yablokovo, en el este de Ucrania

MADRID, 15 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Defensa ruso ha informado este sábado de la "liberación" de la localidad de Yablokovo, en la provincia ucraniana de Zaporiyia.

"Unidades del grupo militar Vostok han liberado la localidad de Yablokovo, en la región de Zaporiyia como resultado de operaciones activas", ha informado el Ministerio de Defensa.

Moscú ha asegurado que en esta acción Ucrania ha perdido a más de 265 militares, dos vehículos blindados, doce coches y un obús. La localidad se encuentra a menos de 10 kilómetros de la ciudad de Juliaipole, una zona en la que recientemente Rusia ha tomado varias poblaciones como Sladkoe o Novoye.

Además, Rusia ha confirmado que mantiene el cerco sobre Pokrovsk y ha informado de varios intentos frustrados de romper el asedio sobre la ciudad. En total Ucrania habría perdido hasta 270 militares en esta zona en las últimas 24 horas.