Ucrania.- Rusia anuncia la toma de otra localidad en Donetsk en medio de sus avances en Ucrania

MADRID, 25 Dic. 2025 (Europa Press) - El Gobierno de Rusia ha anunciado este jueves la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Donetsk, situada en el este del país, en medio de sus avances en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. "Unidades del grupo de fuerzas Sur han liberado la localidad de Sviato-Pokrovskoe, en la República Popular de Donetsk, como resultado de acciones decisivas", ha indicado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram. Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea. Por otra parte, el Ministerio de Defensa ruso ha anunciado el derribo de más de 140 drones lanzados durante las últimas horas por las fuerzas ucranianas, incluidos nueve sobre el territorio de la región de Moscú, sin informaciones sobre víctimas o daños materiales. Así, ha especificado que 62 aparatos han sido interceptados en Briansk, a los que se suman doce en Tula, once en Kaluga, ocho en Adigea, siete en Krasnodar, seis en Rostov, cinco en Bélgorod, cinco en Vorónezh y el mar de Azov, cuatro en Kursk y uno en Volgogrado, además de seis en la península de Crimea.